כיכר השבת
שלג אבטיח

זירת פשע ענקית בפסגות האלפים? התעלומה המלחיצה שצובעת את ההרים באדום 

מטפסים וגולשים נתקלו לאחרונה במחזה מצמרר של שלג אדום כדם המכסה את הפסגות הגבוהות, ומעורר בהלה בקרב המבקרים | האם מדובר בזיהום מסתורי או באות מבשר רעות? המדענים חושפים את הסוד שמתחבא בתוך פתיתי השלג (חדשות בעולם)

שלג אבטיח באלפיים (צילום: רשתות חברתיות)

דיווחים מהימים האחרונים מהאלפים הצרפתיים והאיטלקיים מתארים מחזה יוצא דופן ומלחיץ: כתמים אדומים עזים, הנראים כמו זירת פשע ענקית שמימי, התפשטו על פני מרחבי השלג הלבנים בגובה של מעל 2,000 מטרים. התופעה, שזכתה לכינויים "שלג דם" או "שלג אבטיח", אינה נובעת מזיהום או ממינרלים, אלא מפריחה של חיים מיקרוסקופיים.

האחראית למחזה הדרמטי היא אצה זעירה בשם Chlamydomonas nivalis. למרות שמדובר באצה ירוקה ביסודה, היא מייצרת פיגמנטים אדומים עזים ממשפחת הקרוטנואידים (כמו האסטקסנטין). פיגמנטים אלו משמשים כסוג של "קרם הגנה" טבעי, המגן על האצה מפני קרינת ה-UV העוצמתית בגבהים ומונע נזק לתאים שלה. באופן מפתיע, מטפסים מדווחים כי לשלג האדום יש לעיתים ריח מתקתק המזכיר אבטיח טרי.

מפלי דם (By National Science Foundation/Peter)

אך התעלומה הופכת למדהימה עוד יותר כשמבינים שגם השלג הלבן שאנו מכירים הוא למעשה "שקר" אופטי. המדע מגלה כי השלג אינו באמת לבן; הוא מורכב מגבישי קרח שקופים לחלוטין, בדיוק כמו המים מהם נוצרו. הסיבה שהשלג נראה לנו לבן היא המבנה המורכב של פתית השלג, שפועל כמעין פריזמה ומפזר את כל צבעי הקשת לכל עבר. מכיוון שכל הצבעים מוחזרים אלינו בעוצמה דומה, העין שלנו מפרשת את התערובת הזו כצבע לבן בוהק.

למרות יופיו המרהיב, לשלג האדום יש צד אפל. הפיגמנטים הכהים גורמים לשלג לספוג יותר חום מהשמש במקום להחזיר אותו (תופעה המכונה ירידה באלבידו), מה שמאיץ את קצב המסת הקרחונים בשיעור של עד 20%. ככל שהאקלים מתחמם, האצות משגשגות יותר, מה שיוצר לולאת משוב שמסכנת את עתיד הפסגות הלבנות של אירופה.

שלגמענייןהרי האלפיםתופעת טבעדם
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר