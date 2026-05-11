שלג אבטיח באלפיים ( צילום: רשתות חברתיות )

דיווחים מהימים האחרונים מהאלפים הצרפתיים והאיטלקיים מתארים מחזה יוצא דופן ומלחיץ: כתמים אדומים עזים, הנראים כמו זירת פשע ענקית שמימי, התפשטו על פני מרחבי השלג הלבנים בגובה של מעל 2,000 מטרים. התופעה, שזכתה לכינויים "שלג דם" או "שלג אבטיח", אינה נובעת מזיהום או ממינרלים, אלא מפריחה של חיים מיקרוסקופיים. האחראית למחזה הדרמטי היא אצה זעירה בשם Chlamydomonas nivalis. למרות שמדובר באצה ירוקה ביסודה, היא מייצרת פיגמנטים אדומים עזים ממשפחת הקרוטנואידים (כמו האסטקסנטין). פיגמנטים אלו משמשים כסוג של "קרם הגנה" טבעי, המגן על האצה מפני קרינת ה-UV העוצמתית בגבהים ומונע נזק לתאים שלה. באופן מפתיע, מטפסים מדווחים כי לשלג האדום יש לעיתים ריח מתקתק המזכיר אבטיח טרי.

מפלי דם ( By National Science Foundation/Peter )

אך התעלומה הופכת למדהימה עוד יותר כשמבינים שגם השלג הלבן שאנו מכירים הוא למעשה "שקר" אופטי. המדע מגלה כי השלג אינו באמת לבן; הוא מורכב מגבישי קרח שקופים לחלוטין, בדיוק כמו המים מהם נוצרו. הסיבה שהשלג נראה לנו לבן היא המבנה המורכב של פתית השלג, שפועל כמעין פריזמה ומפזר את כל צבעי הקשת לכל עבר. מכיוון שכל הצבעים מוחזרים אלינו בעוצמה דומה, העין שלנו מפרשת את התערובת הזו כצבע לבן בוהק.

למרות יופיו המרהיב, לשלג האדום יש צד אפל. הפיגמנטים הכהים גורמים לשלג לספוג יותר חום מהשמש במקום להחזיר אותו (תופעה המכונה ירידה באלבידו), מה שמאיץ את קצב המסת הקרחונים בשיעור של עד 20%. ככל שהאקלים מתחמם, האצות משגשגות יותר, מה שיוצר לולאת משוב שמסכנת את עתיד הפסגות הלבנות של אירופה.