​צבא בריטניה הצניח אמש (ראשון) לוחמים וציוד רפואי לאי המבודד טריסטן דה קונה שבדרום אוקיינוס האטלנטי.

המבצע נועד להעניק טיפול דחוף לאזרח בריטי המפגין תסמינים של נגיף ה"האנטה", מחלה נדירה וקטלנית ללא חיסון או טיפול ידוע.

​החולה, ששהה בעבר על ספינת התענוגות "MV Hondius", ירד אל האי באמצע חודש אפריל ופיתח את תסמיני המחלה כשבועיים לאחר מכן. בשל היעדר מסלול נחיתה באי, הנחשב לאחד היישובים המבודדים בעולם, נאלצו הכוחות להצניח בלוני חמצן ואספקה רפואית ישירות אל השטח.

​משרד ההגנה הבריטי מסר כי "זוהי פעם ראשונה עבור הצבא הבריטי", והוסיף כי המבצע "מדגים את היכולת להתערב במהירות רבה בכל רחבי העולם למשימות מגוונות". מצבו של החולה מוגדר כעת יציב והוא שוהה בבידוד.

​במקביל למבצע בלב האוקיינוס, החל הבוקר בנמל טנריף שבאיים הקנריים פינוי של כ-150 נוסעים ואנשי צוות מהספינה "MV Hondius", עליה זוהה מוקד ההתפרצות. הנוסעים מועברים בקבוצות קטנות ישירות לנמל התעופה לצורך הטסתם חזרה למדינותיהם.

​על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, עד כה זוהו שמונה מקרים חשודים של הנגיף, מתוכם שישה מאומתים ושלושה מקרי מוות. כל נוסעי הספינה, שיצאה לדרכה מארגנטינה בתחילת אפריל, מוגדרים כעת כמי שהיו במגע בסיכון גבוה ויושמו תחת מעקב רפואי למשך 42 יום.