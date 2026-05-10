כיכר השבת
"בבקשה תעזרו לי"

הזוי: הציגה את עצמה כחולת סרטן - וגרפה תרומות בסכום עצום

בלוגרית מצרייה הסגירה עצמה למשטרה לאחר שגייסה מיליונים בטענת שווא שהיא חולת סרטן | בעקבות הפרשה החלו חלק מהתורמים להגיש נגדה תביעות בטענה להונאה (מעניין)

הבלוגרית דוניא פואד, שהונתה את כולם ברשת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בלוגרית מצרייה הסגירה את עצמה למשטרה לאחר שעל פי החשד הונתה אלפי עוקבים ברשתות החברתיות וגייסה מהם מיליוני לירות מצריות, בטענה כוזבת כי היא חולה בסרטן ונזקקת לכסף עבור טיפולים רפואיים.

לפי הדיווחים, דוניא פואד הצליחה לאסוף כארבעה מיליון לירות מצריות (כ-220 אלף שקלים) באמצעות פוסטים חוזרים שבהם ביקשה תרומות עבור טיפולים רפואיים. אלא שבהמשך בדיקות רפואיות קבעו כי היא כלל אינה חולה בסרטן.

במסגרת החקירה בנושא עצרה המשטרה קודם לכן את בעלה לחקירה, ולאחר מכן החליטה פואד להסגיר את עצמה.

בפוסט שפרסמה בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה מאוחר יותר, היא הודתה כי המציאה את המחלה. “אני חולת נפש וזקוקה לטיפול. בבקשה תעזרו לי. עשיתי את זה כי הייתי זקוקה לתשומת לב, ואני מודה שטעיתי ומגיעה לי כל מה שקורה עכשיו”, כתבה.

בעקבות הפרשה החלו חלק מהתורמים להגיש נגדה תביעות בטענה להונאה ברשת. הסיפור עורר סערה במצרים, יחד עם דיון ציבורי רחב סביב אחריותם של משפיעני רשת והקלות שבה גולשים נופלים קורבן לפניות רגשיות ברשתות החברתיות.

מצריםהונאהסרטןמחלהטיפול
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר