הזוי: הציגה את עצמה כחולת סרטן - וגרפה תרומות בסכום עצום

בלוגרית מצרייה הסגירה את עצמה למשטרה לאחר שעל פי החשד הונתה אלפי עוקבים ברשתות החברתיות וגייסה מהם מיליוני לירות מצריות, בטענה כוזבת כי היא חולה בסרטן ונזקקת לכסף עבור טיפולים רפואיים.

לפי הדיווחים, דוניא פואד הצליחה לאסוף כארבעה מיליון לירות מצריות (כ-220 אלף שקלים) באמצעות פוסטים חוזרים שבהם ביקשה תרומות עבור טיפולים רפואיים. אלא שבהמשך בדיקות רפואיות קבעו כי היא כלל אינה חולה בסרטן.

במסגרת החקירה בנושא עצרה המשטרה קודם לכן את בעלה לחקירה, ולאחר מכן החליטה פואד להסגיר את עצמה.

בפוסט שפרסמה בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה מאוחר יותר, היא הודתה כי המציאה את המחלה. “אני חולת נפש וזקוקה לטיפול. בבקשה תעזרו לי. עשיתי את זה כי הייתי זקוקה לתשומת לב, ואני מודה שטעיתי ומגיעה לי כל מה שקורה עכשיו”, כתבה.

בעקבות הפרשה החלו חלק מהתורמים להגיש נגדה תביעות בטענה להונאה ברשת. הסיפור עורר סערה במצרים, יחד עם דיון ציבורי רחב סביב אחריותם של משפיעני רשת והקלות שבה גולשים נופלים קורבן לפניות רגשיות ברשתות החברתיות.