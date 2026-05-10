תיעוד מזעזע: אדם שהיה על מסלול המטוס נשאב למנוע - שעלה באש

הולך רגל נהרג בלילה שבין שישי לשבת לאחר שנפגע על ידי מטוס נוסעים במהלך ניסיון המראה בנמל התעופה הבינלאומי של דנבר.

האירוע התרחש סמוך לשעה אחת בלילה, כאשר טיסה 4345 של חברת "פרונטיר איירליינס" צברה מהירות על המסלול בדרכה ללוס אנג'לס.

​על פי דיווחי הנהלת נמל התעופה, ההרוג טיפס על גדר האבטחה ההיקפית ורץ לעבר מסלול ההמראה. כעבור כשתי דקות הוא נפגע על ידי המטוס, עליו שהו באותה עת 231 נוסעים ואנשי צוות. הטייסים הבחינו במתרחש, בלמו את כלי הטיס וביטלו את ההמראה באופן מיידי.

​במהלך עצירת החירום דווח על דליקה קצרה שפרצה באחד המנועים, אולם היא כובתה תוך זמן קצר. הנוסעים פונו מהאיירבוס A321 והועברו באוטובוסים חזרה לטרמינל. 12 בני אדם נפצעו באורח קל במהלך הפינוי, וחמישה מהם נזקקו להמשך טיפול בבתי חולים באזור.

​שר התחבורה, שון דאפי, התייחס לאירוע וציין כי "מסיג הגבול על המסלול נפגע על ידי טיסת פרונטיר 4345 במהלך המראה במהירות גבוהה. הטייס הפסיק את הליכי ההמראה באופן מיידי". דאפי הוסיף כי "איש אינו אמור להסיג גבול בנמל תעופה לעולם".

​המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה פתחה בחקירה בשיתוף עם מינהל התעופה הפדרלי ורשויות החוק המקומיות.

החוקרים צפויים לבחון את מצלמות האבטחה של השדה ואת הקלטות הקשר בין צוות הטיסה למגדל הפיקוח. מחברת "פרונטיר איירליינס" נמסר כי "אנו עצובים עמוקות מהאירוע הזה. אנו חוקרים את המקרה ואוספים מידע נוסף".