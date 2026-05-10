תמיכה בלי מילים

תיעוד שריגש מיליונים: הצעד שעשה בעל למען אשתו חולת הסרטן

מתוך תיעוד הבעל שגילח את ראשו בשביל אשתו (צילום: goelnamarta )

סרטון שפורסם באינסטגרם על ידי אישה הודית חולת סרטן בשם נמטרה גואל הפך לוויראלי, וריגש אנשים רבים ברחבי העולם.

הסרטון תיעד את בעלה של גואל מגלח את ראשו כאות הזדהות ותמיכה בה במהלך הטיפולים הרפואיים שהיא עוברת, בעקבות כימותרפיה שגרמה לנשירת שיערה.

לצד הסרטון כתבה גואל: “לא רק שגילחת את הראש שלך, נשאת איתי את הכאב שלי”. בתיעוד נראה בעלה מגלח את שערו לאחר שהיא איבדה את שיערה, במה שגולשים רבים הגדירו כמחווה עוצמתית של תמיכה ושותפות ברגע קשה במיוחד.

בסרטון נוסף ששיתפה בעבר סיפרה גואל על ההתמודדות עם נשירת השיער בעקבות הכימותרפיה. לדבריה, לאחר הטיפול השני החלו שערותיה לנשור בכמויות גדולות, והקרקפת שלה הפכה רגישה וכואבת מאוד. “בכל פעם שהשיער נפל, הכאב רק החמיר”, סיפרה.

עוד אמרה כי בשלב מסוים פנתה לבעלה ואמרה לו שאין ברירה אלא לגלח את הראש. לדבריה, גם בזמן הגילוח עצמו היא חשה כאבים חזקים בכל פעם שמכונת התספורת נגעה בקרקפת. “יש דברים בחיים שפשוט אי אפשר באמת להתכונן אליהם”, סיכמה.

