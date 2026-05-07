תיירת הודית בשם פריטי ג'יין הזהירה ברשת X מפני הקופים הארוכי-זנב שמסתובבים במתחם אולוואטו שבבאלי, לאחר שאחד מהם חטף את משקפי השמש היקרים שלה בתוך שניות.

לדבריה, מדובר ב"קופים מפחידים ומטרד מוחלט" ש"כל הזמן מחפשים לחטוף טלפונים ומשקפיים מתיירים".

ג'יין סיפרה כי רכשה במיוחד לטיול את משקפי השמש עם המספר, וכי היא זקוקה לעדשות בדרגת מינוס 4. "ראיתי סרטונים כאלה לפני כן, אבל לא חשבתי שאהפוך בעצמי לקורבן עד שזה קרה", כתבה בשעשוע.

בסרטונים שפרסמה נראה הקוף כשהוא יושב ומשחק במשקפיים, בזמן שהיא מגיבה בהלם, ואומרת לו "בבקשה תחזיר את זה". בהמשך הזהירה תיירים לנהוג בזהירות רבה במתחם, וטענה כי "הלחץ פשוט לא שווה את זה". לדבריה, הקופים אף ניסו לחטוף חפצים מילדים קטנים.

ברשתות החברתיות פורסמו בשנים האחרונות תיעודים דומים מאזורי תיירות בבאלי, בהם הקופים גונבים טלפונים, מצלמות ומשקפיים כדי "להחליף" אותם באוכל. חלק מהמבקרים אף דיווחו על שריטות ונשיכות בעת שניסו להחזיר את החפצים שנגנבו מהם.