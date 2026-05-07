כיכר השבת
כמו פעם

מלקות בשידור חי: המהפכה הקיצונית נגד בריוני בתי הספר יוצאת לדרך

בצעד מטלטל, סינגפור מאשרת להחזיר את המקל לכיתות: בנים שיטרידו או יפגעו בחבריהם יתמודדו עם עונש פיזי כואב ומרתיע | בעוד הממשל טוען שמדובר ב"מוצא אחרון", ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם כבר מכריזים על מצב חירום (חדשות בעולם)

1תגובות
תלמיד מוכה בבית הספר (צילום: שאטרסטוק )

המאבק בבריונות בבתי הספר עולה מדרגה. תחת הנחיות חדשות שנדונו בפרלמנט, תלמידים בנים בגילאי תשע ומעלה שיורשעו בבריונות חמורה, כולל בריונות ברשת, עלולים לעמוד בפני עונש של עד שלוש מלקות במקל.

ההחלטה הדרמטית מגיעה לאחר סקירה שנמשכה שנה והתמקדה בעלייה במקרי הבריונות, וזאת בעקבות מספר תקריות מתוקשרות בבתי ספר שעוררו סערה ציבורית במדינה. שר החינוך, דזמונד לי, הבהיר כי העונש יופעל רק "כמוצא אחרון", כאשר כל האמצעים האחרים כשלו ולאור חומרת המעשה.

הענישה לא תתבצע כלאחר יד. לפי הנהלים החדשים, החלטה על מתן מלקות חייבת לקבל את אישור המנהל ותבוצע אך ורק על ידי מורים שהוסמכו לכך. המערכת תשקול גורמים כמו בשלות התלמיד והשאלה האם העונש אכן יסייע לו ללמוד מטעויותיו ולהבין את חומרת מעשיו.

מעניין לציין כי קיימת הפרדה מגדרית ברורה: בעוד שבנים יספגו מלקות, תלמידות יקבלו עונשים חלופיים כמו ריתוק, השעיה או הורדת ציון ההתנהגות, וזאת בהתאם לקוד הפלילי במדינה האוסר על מתן מלקות לנשים.

הצעד הסינגפורי מעורר התנגדות עזה מצד גופים בינלאומיים כמו UNICEF וארגון הבריאות העולמי (WHO). מומחים מזהירים כי ענישה גופנית לא רק שפוגעת בבריאותם הפיזית והנפשית של ילדים, אלא אף עלולה להחמיר בעיות התנהגות לאורך זמן. לפי דוח של ארגון הבריאות העולמי, ענישה גופנית היא תופעה "נפוצה באופן מדאיג" ברחבי העולם וגורמת נזק משמעותי להתפתחות הילד.

אלימותחרםמכותתלמידיםסינגפור

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
2 סטירות זה מספיק אין צורך בשימוש במקל.
הגיון הקר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר