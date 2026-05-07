המאבק בבריונות בבתי הספר עולה מדרגה. תחת הנחיות חדשות שנדונו בפרלמנט, תלמידים בנים בגילאי תשע ומעלה שיורשעו בבריונות חמורה, כולל בריונות ברשת, עלולים לעמוד בפני עונש של עד שלוש מלקות במקל.

ההחלטה הדרמטית מגיעה לאחר סקירה שנמשכה שנה והתמקדה בעלייה במקרי הבריונות, וזאת בעקבות מספר תקריות מתוקשרות בבתי ספר שעוררו סערה ציבורית במדינה. שר החינוך, דזמונד לי, הבהיר כי העונש יופעל רק "כמוצא אחרון", כאשר כל האמצעים האחרים כשלו ולאור חומרת המעשה.

הענישה לא תתבצע כלאחר יד. לפי הנהלים החדשים, החלטה על מתן מלקות חייבת לקבל את אישור המנהל ותבוצע אך ורק על ידי מורים שהוסמכו לכך. המערכת תשקול גורמים כמו בשלות התלמיד והשאלה האם העונש אכן יסייע לו ללמוד מטעויותיו ולהבין את חומרת מעשיו.

מעניין לציין כי קיימת הפרדה מגדרית ברורה: בעוד שבנים יספגו מלקות, תלמידות יקבלו עונשים חלופיים כמו ריתוק, השעיה או הורדת ציון ההתנהגות, וזאת בהתאם לקוד הפלילי במדינה האוסר על מתן מלקות לנשים.

הצעד הסינגפורי מעורר התנגדות עזה מצד גופים בינלאומיים כמו UNICEF וארגון הבריאות העולמי (WHO). מומחים מזהירים כי ענישה גופנית לא רק שפוגעת בבריאותם הפיזית והנפשית של ילדים, אלא אף עלולה להחמיר בעיות התנהגות לאורך זמן. לפי דוח של ארגון הבריאות העולמי, ענישה גופנית היא תופעה "נפוצה באופן מדאיג" ברחבי העולם וגורמת נזק משמעותי להתפתחות הילד.