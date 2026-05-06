המוזיאון האוקיינוגרפי הגרמני מעריך כי טימי הלוויתן כנראה מת זמן קצר לאחר שחרורו לחופשי. מאז ה-2 במאי, המועד שבו שוחרר הלוויתן לים הצפוני, לא התקבל כל אות ממכשיר ה-GPS שהותקן על גופו.

הפעם האחרונה שבה נראה טימי בחיים הייתה בתיעוד רחפן מרגע השחרור, ומאז אבדו עקבותיו. מומחים סבורים כי בעל החיים, שהיה במצב גופני ירוד מאוד, לא היה חזק מספיק כדי לשחות במים עמוקים לאורך זמן.

סיפורו של טימי, לוויתן גיבן, החל ב-3 במרץ כאשר נצפה במימי הים הבלטי ליד חופי גרמניה, הרחק מסביבתו הטבעית באוקיינוס האטלנטי. במהלך השבועות שחלפו, הוא נתקע שוב ושוב במים רדודים ליד העיר ויסמר, ומצבו הבריאותי הלך והידרדר. הוא סבל מנשימה לא סדירה וממצב עור קשה שנגרם בשל רמת המליחות הנמוכה בים הבלטי, ואף טופל בקילוגרמים של משחת אבץ על ידי המחלצים.

החילוץ ההירואי היה יוזמה פרטית של אנשי העסקים קארין ואלטר-מומרט וואלטר גונץ, שהשקיעו כ-1.5 מיליון אירו בהעברתו של הלוויתן. טימי הועבר בתוך ספינת משא מוצפת לעבר הים הצפוני, ושוחרר במרחק של כ-70 קילומטרים מחופי סקאגן שבדנמרק.

המבצע לווה בוויכוח ציבורי ומדעי עז: בעוד שפעילים למען בעלי חיים הפגינו למען שחרורו, חלק מהקהילה המדעית הזהיר כי המאמץ הכרוך בהעברה יהיה מעבר לכוחותיו של הלוויתן התשוש. כעת, עם היעלמות האות מהמשדר, נראה כי החששות הכבדים של המומחים התאמתו, והמסע של טימי הגיע לסיומו הטראגי בלב הים.