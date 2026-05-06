שגריר רוסיה בגרמניה, סרגיי נצ'ייב, חשף בראיון כי הממשלה הגרמנית החדשה בראשות פרידריך מרץ שינתה את פניה והחלה בהכנות מואצות לעימות צבאי רחב היקף מול רוסיה. לפי נצ'ייב, גרמניה מקצה מאות מיליארדי אירו לצורך בניית הפוטנציאל הצבאי שלה ומתדלקת "היסטריה מיליטריסטית" בקרב אזרחיה, תוך הפחדתם מפני מלחמה בלתי נמנעת.

כחלק משינוי המדיניות הדרמטי, גרמניה מוכנה "לקבור" סופית את פרויקטי הגז של "נורד סטרים" ולהרחיב את הסנקציות של האיחוד האירופי נגד מוסקבה. בתגובה לצעדים אלו, רוסיה כבר הודיעה על סיום ההסכם לשיתוף פעולה צבאי-טכני עם ממשלת גרמניה.

בעוד ברלין מתחמשת, הברית הטרנס-אטלנטית סופגת מכה אנושה: הנשיא דונלד טראמפ הורה על נסיגת כ-5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה בטווח הקרוב, כשהוא מבהיר כי בכוונתו ללכת "הרבה יותר רחוק" בצמצום הנוכחות הצבאית. המהלך הגיע על רקע עימות חריף עם הקנצלר מרץ, שביקר את התנהלות וושינגטון מול איראן.