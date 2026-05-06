כיכר השבת
מסלול התנגשות

שגריר רוסיה: גרמניה בהכנות מואצות לעימות צבאי רחב היקף מול רוסיה

תחת ממשלו של הקנצלר פרידריך מרץ, ברלין נוטשת עשורים של דיפלומטיה ומאיצה הכנות למלחמה כוללת מול מוסקבה בתקציבי ענק | במקביל, החלטת הנשיא טראמפ להסיג את כוחות ארה"ב מהיבשת מותירה את אירופה בחרדה קיומית ובמציאות ביטחונית שברירית מאי פעם (חדשות בעולם)

צבא גרמניה (צילום: שאטרסטוק )

שגריר רוסיה בגרמניה, סרגיי נצ'ייב, חשף בראיון כי הממשלה הגרמנית החדשה בראשות פרידריך מרץ שינתה את פניה והחלה בהכנות מואצות לעימות צבאי רחב היקף מול רוסיה. לפי נצ'ייב, גרמניה מקצה מאות מיליארדי אירו לצורך בניית הפוטנציאל הצבאי שלה ומתדלקת "היסטריה מיליטריסטית" בקרב אזרחיה, תוך הפחדתם מפני מלחמה בלתי נמנעת.

כחלק משינוי המדיניות הדרמטי, גרמניה מוכנה "לקבור" סופית את פרויקטי הגז של "נורד סטרים" ולהרחיב את הסנקציות של האיחוד האירופי נגד מוסקבה. בתגובה לצעדים אלו, רוסיה כבר הודיעה על סיום ההסכם לשיתוף פעולה צבאי-טכני עם ממשלת גרמניה.

בעוד ברלין מתחמשת, הברית הטרנס-אטלנטית סופגת מכה אנושה: הנשיא דונלד טראמפ הורה על נסיגת כ-5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה בטווח הקרוב, כשהוא מבהיר כי בכוונתו ללכת "הרבה יותר רחוק" בצמצום הנוכחות הצבאית. המהלך הגיע על רקע עימות חריף עם הקנצלר מרץ, שביקר את התנהלות וושינגטון מול איראן.

100 פצצות אטום אמריקאיות נמצאות בסיס חיל האוויר בוכל -גרמניה (צילום: By Stahlkocher - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1698395)

בנאט"ו שוררת תחושת הלם נוכח החשש שחומת המגן המרכזית מול רוסיה מתפוררת. גרמניה, המשמשת כמרכז לוגיסטי קריטי המארח מפקדות אמריקניות וכ-100 פצצות גרעיניות, ניצבת בפני אובדן ההרתעה המסורתית. בנוסף, בוטלה התוכנית להצבת טילי "טומהוק" ארוכי טווח בשטח גרמניה, מהלך שפוגע משמעותית ביכולות התקיפה העתידיות של היבשת.

המנהיגים האירופים, בהם עמנואל מקרון וקיר סטארמר, מתחילים להשלים עם המציאות החדשה לפיה "אירופה חייבת להסתדר לבד". הנתק בין ברלין למוסקבה מגיע לנקודת אל-חזור, כאשר כלכלנים מזהירים כי החרפת הסנקציות והפסקת הדיאלוג יפגעו בראש ובראשונה באזרחי גרמניה עצמם.

ולדימיר פוטיןגרמניהאירופהמלחמת רוסיה-אוקראינהפצצות אטום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר