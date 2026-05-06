הרשויות פרסמו תיעוד חדש מהתנגשות המטוס בניוארק במהלך נחיתתו, אירוע שאך בנס הסתיים ללא נפגעים חמורים.

כפי שדיווחנו אמש, דרמה יוצאת דופן התרחשה בצהרי יום ראשון בנמל התעופה ניוארק, כאשר טיסת יונייטד 169, שהגיעה מוונציה, פגעה בעמוד תאורה ובמשאית על הכביש המהיר הסמוך לנמל בזמן שהנמיך לנחיתה. באורח נס, איש מבין 221 הנוסעים ו-10 אנשי הצוות שהיו על סיפון הבואינג 767 לא נפגע.

האירוע התרחש מעל ה-New Jersey Turnpike, אחד מקטעי הכביש העמוסים ביותר בארצות הברית, העובר בסמוך מאוד לתחילת מסלול הנחיתה. על פי דיווחי רשות התעופה הפדרלית (FAA) ומשטרת ניו ג'רזי, אחד מגלגלי הנחיתה וחלקו התחתון של המטוס פגעו במשאית משלוחים של מאפייה שנסעה בכביש. כתוצאה מהמגע, המטוס פגע גם בעמוד תאורה שקרס על רכב שהיה באזור.

למרות ההתנגשות הדרמטית בגובה נמוך, הטייסים הצליחו להנחית את המטוס בבטחה על המסלול. נהג המשאית שנפגעה פונה לבית החולים עם פציעות קלות ושוחרר לאחר זמן קצר. גורמים בנמל התעופה מסרו כי למטוס נגרם נזק קל, והמסלול נבדק כדי לוודא שאין עליו שברים לפני שחזר לפעילות מלאה.

חברת "יונייטד איירליינס" הודיעה כי אנשי צוות הטיסה הושעו מתפקידם לצורך חקירת בטיחות "קפדנית", בעוד צוותי התחזוקה בוחנים את הנזק למטוס. המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה (NTSB) פתחה בחקירה רשמית ודרשה לקבל לידיה את המקליטים מתא הטייס ואת נתוני הטיסה ("הקופסאות השחורות"). דוח ראשוני על נסיבות התקרית החמורה צפוי להתפרסם בתוך 30 יום.