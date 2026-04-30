האירוע הדרמטי התרחש השבוע, במחוז הנקוק שבמיסיסיפי. האוטובוס היה בדרכו מחטיבת הביניים "הנקוק" עם כ-40 תלמידים עליו. הנהגת, ליאה טיילור, לקתה בהתקף אסתמה חריף ואיבדה את הכרתה בזמן הנסיעה על כביש מהיר.

כאשר האוטובוס החל לסטות ממסלולו, חמישה תלמידים בגילאי 12 עד 15 זינקו לפעולה. ג'קסון קאסנייב בן ה-12, תלמיד כיתה ו', הבחין שהאוטובוס סוטה ותפס מיד את ההגה. "לא היה לי זמן לעבד את הרגשות שלי", סיפר לאחר מכן, "רק רציתי לוודא שאף אחד לא ייפגע".

במקביל, דריוס קלארק, גם הוא בכיתה ו', ניסה ללחוץ על הבלמים בזמן שהאוטובוס הגביר מהירות. מאחר שלא הכיר את פעולת בלמי האוויר, לחץ בעוצמה רבה. הבלימה החזקה כמעט העיפה אותו דרך השמשה הקדמית, אך הצליחה להביא את האוטובוס לעצירה בטוחה בשטח ההפרדה.

בעוד הבנים מייצבים את הרכב, הבנות באוטובוס ניהלו את זירת הטיפול והדיווח: קיילי קלארק (13) התקשרה למוקד החירום 911 ודיווחה על האירוע למרות הצעקות והפאניקה מסביב. דסטיני קורנליוס (15) הבחינה שהנהגת מחזיקה מכשיר אינהלציה והשתמשה בו כדי לסייע לה לנשום. מקנזי פינץ' (13) תמכה בראשה של הנהגת וענתה לטלפון שלה כדי לעדכן את הנהלת מחוז בתי הספר בנעשה.

כוחות החירום שהגיעו למקום העניקו טיפול לטיילור, שהתאוששה מאז מהאירוע. בטקס הוקרה שנערך בבית הספר ביום לאחר מכן, הנהגת לא חסכה במילים חמות: "הם הצילו את חיי", אמרה בהתרגשות, "אני אוהבת כל אחד ואחד מהם".