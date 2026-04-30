40 ילדים ניצלו: חמישה ילדים עצרו אוטובוס דוהר אחרי שהנהגת התמוטטה

חמישה תלמידים ממיסיסיפי הפכו לגיבורי היום לאחר שהשתלטו על אוטובוס נוסע שאיבד שליטה בעקבות מצב רפואי חרום של הנהגת | בתושייה מעוררת השראה, הילדים תמרנו את הרכב הכבד בבטחה לשולי הדרך והעניקו עזרה ראשונה שהצילה חיים (חדשות בעולם)

הנהגת התעלפה והילדים לקחו פיקוד (צילום: רשתות חברתיות )

האירוע הדרמטי התרחש השבוע, במחוז הנקוק שבמיסיסיפי. האוטובוס היה בדרכו מחטיבת הביניים "הנקוק" עם כ-40 תלמידים עליו. הנהגת, ליאה טיילור, לקתה בהתקף אסתמה חריף ואיבדה את הכרתה בזמן הנסיעה על כביש מהיר.

כאשר האוטובוס החל לסטות ממסלולו, חמישה תלמידים בגילאי 12 עד 15 זינקו לפעולה. ג'קסון קאסנייב בן ה-12, תלמיד כיתה ו', הבחין שהאוטובוס סוטה ותפס מיד את ההגה. "לא היה לי זמן לעבד את הרגשות שלי", סיפר לאחר מכן, "רק רציתי לוודא שאף אחד לא ייפגע".

במקביל, דריוס קלארק, גם הוא בכיתה ו', ניסה ללחוץ על הבלמים בזמן שהאוטובוס הגביר מהירות. מאחר שלא הכיר את פעולת בלמי האוויר, לחץ בעוצמה רבה. הבלימה החזקה כמעט העיפה אותו דרך השמשה הקדמית, אך הצליחה להביא את האוטובוס לעצירה בטוחה בשטח ההפרדה.

בעוד הבנים מייצבים את הרכב, הבנות באוטובוס ניהלו את זירת הטיפול והדיווח: קיילי קלארק (13) התקשרה למוקד החירום 911 ודיווחה על האירוע למרות הצעקות והפאניקה מסביב. דסטיני קורנליוס (15) הבחינה שהנהגת מחזיקה מכשיר אינהלציה והשתמשה בו כדי לסייע לה לנשום. מקנזי פינץ' (13) תמכה בראשה של הנהגת וענתה לטלפון שלה כדי לעדכן את הנהלת מחוז בתי הספר בנעשה.

כוחות החירום שהגיעו למקום העניקו טיפול לטיילור, שהתאוששה מאז מהאירוע. בטקס הוקרה שנערך בבית הספר ביום לאחר מכן, הנהגת לא חסכה במילים חמות: "הם הצילו את חיי", אמרה בהתרגשות, "אני אוהבת כל אחד ואחד מהם".

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

