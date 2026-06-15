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סנכרון נדיר

מהיר מהדמיון: שיא עולם חדש בפתרון קובייה הונגרית בזוג

צמד ילדים הצליחו לעשות את הבלתי יאומן ולפתור קובייה הונגרית בתיאום מושלם ובמהירות שיא (חדשות בעולם)

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הזוג המנצח (צילום: מסך )

שני ילדים מ הוכיחו שעם עבודת צוות נכונה, השמיים הם הגבול. במהלך תחרות שהתקיימה בבית ספר יסודי בנפת האי-אן, מחוז ג'יאנגסו, הציגו שני מתחרים צעירים תיאום מושלם שעצר את הנשימה של הקהל.

הצמד הצליח לפתור קוביה הונגרית בגודל 3x3 בתוך 8.57 שניות בלבד, ובכך קבעו שיא עולם חדש לפתרון קוביה בזוגות. עדי ראייה ודיווחים מהתחרות ציינו כי מהירות הידיים של הילדים הייתה כה גבוהה, עד שהן נראו כמעט כצללים חולפים בתנועה.

הזוג המנצח
הזוג המנצח| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הביצוע המרהיב הפך לוויראלי ועורר תגובות נלהבות. גולשים רבים השוו את ההישג המדעי-ספורטיבי הזה לילדות של פעם: "כשהייתי בגילם, אמא שלי עוד הייתה גוררת אותי הביתה מהאוזן כי שיחקתי בגולות בתוך שלולית אחרי הלימודים," כתב אחד המגיבים בציניות.

ההישג הזה לא רק מסמן שיא טכני חדש, אלא מדגיש את הכוח של סנכרון אנושי וריכוז יוצא דופן כבר בגיל צעיר.

השיא הקודם של פתרון קוביה הונגרית בזוגות נקבע בנובמבר 2024 ועמד על 10.72 שניות, על ידי צאו צ'ישיאן וגנג שואניי - שניהם, באופן לא מפתיע, גם הם מסין.

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