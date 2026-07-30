מאות מהגרים ממרוקו ומאלג'יריה פרצו היום את גדר הגבול של המובלעת הספרדית סאוטה ונכנסו לשטח האירופי ללא כל פיקוח. האירוע התרחש לאחר עומס כבד שנוצר באזור בימים האחרונים, אשר הוביל לקריסת מערכי האבטחה המקומיים.

​הגעתם של המהגרים דרך היבשה מצטרפת למעל 1,500 בני אדם, בהם מבוגרים וקטינים, שהגיעו לסאוטה בשחייה מחוף מרוקו במהלך הימים האחרונים. הזרימה המסיבית של הלא מורשים הביאה למצב שבו מרכזי הקליטה והמתקנים המיועדים לקטינים מתמודדים עם תפוסה מלאה לחלוטין.

​נוכח קריסת התשתיות ואוזלת ידם של כוחות השיטור, דרשה ממשלת סאוטה מהשלטון המרכזי במדריד להכריז על מצב חירום לאומי ולשתף את כוחות הצבא. מנהיג המובלעת, חואן חסוס ויוואס, הבהיר כי "אנחנו עומדים בפני מצב של מקרה חירום הומניטרי וחברתי מוחלט".

​ויוואס הוסיף וקרא לממשלה הספרדית לנקוט צעדים דחופים, תוך שהוא מתאר את נחיצותה של תגובה "נחרצת, תקיפה, מיידית ומתואמת" כדי להשיב את השליטה לגבול. בינתיים, הרשויות המקומיות מזהירות כי ללא התערבות מיידית לא ניתן יהיה להמשיך לספק מענה ביטחוני או הומניטרי בסיסי.