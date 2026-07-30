עשרות אלפי קורבנות הטרור חתמו: "לא רוצים את ממדאני בטקס"

השחקנית פטרישיה היטון, שחוותה מקרוב את אירועי נפילת מגדלי התאומים, הצטרפה לקריאות למנוע מראש עיריית ניו יורק הפרו פלסטיני זוהראן ממדאני להשתתף בטקס לציון 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר בגראונד זירו.

היטון שיתפה ברשת X עצומה שיזמו בני משפחות הנרצחים, שצברה עד כה כ־45 אלף חתימות, וקראה: "תמשיכו כך, ניו יורקרים".

העצומה, שיזם ג'ובאני גלאנטה, שאיבד את רעייתו בפיגועי הטרור, טוענת כי ממדאני אינו ראוי להשתתף בטקס בשל עמדותיו בנוגע לישראל ולהתבטאויותיו סביב הסיסמה "להפוך את האינתיפאדה לעולמית". אחד מבני המשפחות כתב: "אני מזועזע מכך שהוא מכהן כעת כראש העיר. יש למנוע ממנו להשתתף בטקס הזיכרון".

היטון, ששהתה בניו יורק ב־11 בספטמבר 2001 בזמן צילומי סדרה, פרסמה בעבר כי חוותה את הפיגועים מקרוב. לדבריה, טבח חמאס ב־7 באוקטובר הזכיר את האירועים.

היא הזהירה כי "מי שקורא לישראל להניח את נשקה, תומך באותם אנשים שהפילו את מגדלי התאומים". מנגד, ממדאני דחה את הביקורת והצהיר כי בכוונתו "לכבד בגאווה" את קורבנות הפיגועים ולעמוד לצד משפחותיהם בטקס.