כיכר השבת
"הכי גרוע אי פעם"

אפשר לנשום לרווחה: עיר שהסריחה במשך 20 שנה גילתה סוף סוף את הסיבה

אחרי יותר מ-20 שנה של תלונות, החלו הרשויות בקנדה בפינוי מפעל דגים נטוש עם 110 מכלים של רוטב דגים מותסס

לאחר יותר מ־20 שנה של תלונות על צחנה חריפה של דגים רקובים, החלו הרשויות במחוז ניופאונדלנד ולברדור שבקנדה בפינוי מפעל נטוש שהפך למטרד סביבתי עבור תושבי העיירה סנט מרי'ס.

במתחם נותרו כ־110 מכלים, שכל אחד מהם הכיל כ־3,000 גלונים של רוטב דגים מותסס שהמשיך לתסוס במשך שנים.

ראש העיירה המתנדב, סטיב ריאן, תיאר את הריח כ"הדג הרקוב הכי גרוע שהרחתם אי פעם, כפול מאה". לדבריו, התושבים נאבקו במשך שנים כדי להשיג מימון לניקוי האתר, ולבסוף אושר פרויקט בעלות של כ־1.7 מיליון דולר קנדי.

במסגרת העבודות ירוקנו המכלים, הנוזלים ייספגו בכבול ויוטמנו באתר ייעודי, בתקווה לשים סוף למפגע שהעיב על חיי התושבים במשך יותר משני עשורים.

קנדהדגיםויראלימשעשעסרחון

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