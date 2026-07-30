"הכי גרוע אי פעם" אפשר לנשום לרווחה: עיר שהסריחה במשך 20 שנה גילתה סוף סוף את הסיבה אחרי יותר מ-20 שנה של תלונות, החלו הרשויות בקנדה בפינוי מפעל דגים נטוש עם 110 מכלים של רוטב דגים מותסס

אר אריה רוזן כיכר השבת | 11:29