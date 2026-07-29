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נפרדו בחיוך

הפגישה בין נתניהו לזלנסקי הייתה נראית מתוחה במיוחד - כעת מתבררת הסיבה

במהלך טקס האשכבה לסנטור גרהאם, נצפתה שיחה מתוחה במיוחד בין ראש הממשלה הישראלי לנשיא האוקראיני, כשהשניים מביטים זה בפני זה בפנים חתומות, כעת מתבררת הסיבה לכך (חדשות)

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נתניהו וזלנסקי (צילום מסך מתוך שידורי NBC)

ראש הממשלה סירב להיפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי במהלך ביקוריהם המקבילים בוושינגטון, כך לפי דיווח בעיתון הארץ.

במהלך טקס האשכבה לסנטור גרהאם, נצפתה שיחה מתוחה במיוחד בין ראש הממשלה הישראלי לנשיא האוקראיני, כשהשניים מביטים זה בפני זה בפנים חתומות, כעת מתבררת הסיבה לכך.

​לפי הדיווח, מקור אוקראיני מסר כי משרדו של נתניהו הציע בתחילה לקיים את המפגש בין השניים, אך בהמשך חזר בו וביטל את היוזמה בטענה כי קיימות מגבלות בלוח הזמנים.

​מקור נוסף טען מנגד כי משרדו של זלנסקי הוא שפנה ראשון בבקשה לקיים את הפגישה, אך לא קיבל מענה כלל מן הצד הישראלי.

​שני המנהיגים נועדו בנפרד עם דונלד טראמפ והשתתפו בהלווייתו של הסנאטור לינדסי גרהאם, שם נראו משוחחים בקצרה.

בסוף השיחה בין השניים נראה היה כי נתניהו נאות לבקשה לא ידועה של זלנסקי, והשניים נפרדו בחיוך.

בנימין נתניהווולודימיר זלנסקילינדזי גרהאם

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זה לא נראה מתוח. כך שהכתבה לא משרתת את הכותב ורק למי שלא צפה אכן זה משרת. הרע במעיטו!
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