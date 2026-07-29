מחוז חינוך בצפון מדינת ניו יורק הקפיא את התוכנית להכניס לכיתות רובוט דמוי־אדם מבוסס בינה מלאכותית, בעקבות ביקורת מצד הורים, מורים וגורמי חינוך על קשרי החברה המפתחת עם חברה אחרת המייצרת בובות לא ראויות.

הרובוט, שזכה לכינוי "סאלי", נרכש בעלות של כ־60 אלף דולר ונועד לסייע לתלמידי תיכון הלומדים רובוטיקה וטכנולוגיה. מפקח המחוז, מארק ביהלר, הסביר כי התלמידים יוכלו להיעזר בו לקבלת הסברים בנושאים טכנולוגיים ואף ללמוד כיצד מתחזקים ומעדכנים מערכת מבוססת בינה מלאכותית.

אולם עם פרסום התוכנית עלו חששות בנוגע לשמירה על פרטיות התלמידים, לצד ביקורת חריפה על כך שהחברה המפתחת את הרובוט קשורה לחברה המייצרת בובות לא ראויות.

נשיאת איגוד המורים במדינת ניו יורק אמרה כי "לרובוט שפותח בידי חברה המזוהה עם בובות כאלו אין מקום בכיתות שלנו".

בעקבות הסערה הודיע מחוז החינוך כי בשלב זה הפיילוט מוקפא, עד להשלמת הסכמים בנושא הגנת פרטיות התלמידים ולקיום שיח נוסף עם הקהילה.