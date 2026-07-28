ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ספג ביקורת לאחר שהעירייה פרסמה מאגר מידע מקוון המאפשר לחפש שמות וכתובות של בעלי נכסים שעלולים להיות כפופים למס חדש על דירות שאינן משמשות כמקום מגורים עיקרי (pied-à-terre tax).

לפי העירייה, פרסום הרשימה נדרש על פי חוק מדינת ניו יורק, ורשימות דומות מתפרסמות מדי שנה כחלק מהליכי המיסוי. עם זאת, מבקרי המהלך טוענים כי ריכוז המידע במאגר חיפוש אחד מקל על איתור בעלי נכסים אמידים ועלול לחשוף אותם להטרדות ואף לסיכוני ביטחון.

גורמים בענף הנדל"ן ובמפלגה הרפובליקנית טענו כי המאגר חורג ממטרת השקיפות וממחיש כי המס המוצע עשוי לחול על מספר גדול בהרבה של בעלי נכסים מכפי שהוצג בתחילה. לפי דיווח שצוטט בכתבה, יותר מ־960 אלף נכסים עשויים להופיע במאגר.

מנגד, בעירייה טוענים כי המאגר נועד לאפשר לבעלי הנכסים לבדוק האם הם עשויים להיות מושפעים מהמס החדש ולהגיש בקשות לפטור במידת הצורך.

המחלוקת מצטרפת לעימות המתמשך בין ממדאני לבין תושבים ובעלי הון בניו יורק סביב מדיניות המיסוי שלו כלפי בעלי נכסים ועשירים.