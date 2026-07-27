גולש בודד מקליפורניה שנסחף בלב האוקיינוס השקט במשך יותר מחודש חולץ בחיים, לאחר שספינת משא איתרה את סירת המפרש שלו סמוך להוואי.

קאי סאטו, בן 39, יצא ב־7 ביוני מהאי קטלינה שבקליפורניה לכיוון הוואי. כשבועיים לאחר מכן נשבר תורן הסירה בה שט, הדלק אזל והטלפון שלו חדל לפעול. ללא יכולת להזעיק עזרה נסחפה הסירה אל מחוץ לנתיבי השיט, והוא נותר לבדו בלב הים.

סאטו סיפר כי במשך ימים ארוכים איבד תקווה ואף שקל לשים קץ לחייו, אך לאחר מכן החל לאלתר תיקונים באמצעות צינורות PVC ומשוטי קיאק כדי להמשיך במסע. כדי לשרוד אכל שיבולת שועל שנותרה בסירה, דגים ודיונונים שנחתו על סיפונה, ושתה מי עיבוי שאסף בדלי.

לאחר כמעט חודש הצליח להחזיר את הסירה לנתיב השיט שבין קליפורניה להוואי, שם הבחינה בו ספינת משא שחלפה באזור וחילצה אותו. אנשי הצוות הורידו אליו סולם חבלים בניסיון השני, העלו אותו לסיפון והעניקו לו מים, מזון ובגדים.

לדברי סאטו, הוא שוהה כעת אצל קרובי משפחה בהוואי ומתכנן בעתיד להמשיך במסע ימי נוסף – הפעם בספינה גדולה ובטוחה יותר.