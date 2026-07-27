"ראש עיר שמשחק נשיא": ממדאני חטף מתקפה מכיוון לא צפוי

כוכב ה־NBA - ליגת הכדורסל הטובה בעולם, קייל קוזמה, מתח ביקורת חריפה על ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, בעקבות קריאתו לעצור את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אם יגיע לעצרת הכללית של האו"ם.

ממדאני פרסם סרטון שבו קרא לממשל האמריקני לפעול בהתאם לצו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), ואף ביקש לבחון אם ניתן יהיה לעצור את נתניהו במקרה שיגיע לניו יורק. בהמשך הודה כי לעירייה אין סמכות חוקית לעצור מנהיג זר.

בתגובה כתב קוזמה ברשת X כי מדובר ב"ראש עיר שמשחק בנשיא", והוסיף: "אנשים מעמידים פנים שהם דברים שאין להם הסמכות, הכישרון או הרקורד להיות. הכול בשביל תוכן". לדבריו, רבים עסוקים ביצירת כותרות במקום לבצע את עבודתם בפועל.

מנגד, כוכבי ה־NBA קיירי אירווינג וויקטור וומבניאמה הביעו תמיכה במסר של ממדאני, לאחר שסימנו ב"לייק" את הסרטון שפרסם באינסטגרם, שבו כינה את נתניהו "אדריכל של רצח עם" וקרא לעצור אותו אם יגיע לעיר.

דבריו של ממדאני ממשיכים לעורר מחלוקת בארצות הברית, כשמבקריו טוענים כי עליו להתמקד בבעיות העיר ניו יורק – ובהן הפשיעה, הניקיון ומשבר הדיור – במקום לעסוק בסוגיות מדיניות שאין בסמכותו להשפיע עליהן.