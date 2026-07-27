כיכר השבת
"הם נכנסו לחצרות"

מפחיד: הרחפן תיעד נערים מבצעים "גלישת רכבת" - השוטרים פתחו במרדף

חמישה בני נוער נעצרו בברוקלין לאחר שנתפסו גולשים על גג רכבת תחתית באמצעות רחפנים משטרתיים | התיעוד מציג את מעקב הרחפן ואת שיחות הרדיו בין כוחות המשטרה בזמן המרדף ברחובות | המשטרה מזהירה מפני הסכנה ומדווחת על נערה שנפצעה קשה באירוע דומה יומיים לאחר מכן | (חדשות)

| צילום: צילום: NYPD

משטרת ניו יורק עשתה שימוש ברחפנים ובמצלמות גוף כדי לאתר ולעצור חמישה בני נוער שביצעו 'גלישת רכבת' על גג רכבת תחתית נוסעת בברוקלין. האירוע התרחש ב-20 ביולי 2026, כאשר רחפן משטרתי זיהה את הקבוצה מעל קרון של רכבת בקו B שנסעה לכיוון דרום.

ברשת הקשר המשטרתית נשמע המפעיל מדווח כי "יש בסך הכל שישה גולשי רכבות". המפעיל המשיך לעקוב מגבוה לאחר שהחשודים ירדו מהקרונות והחלו לנוע על המסילות. ברשת הרדיו דיווח השוטר כי "הם רצים על המסילות" וכי חלקם קופצים לעבר חצרות בתים פרטיים באזור.

תצלומים מהאוויר ומצלמות הגוף של השוטרים תיעדו את הדיווחים בזמן אמת, כאשר המפעיל כיוון את הכוחות בשטח באומרו "אחד בסווטשירט לבן ומכנסיים שחורים, אחד כולו בשחור, הם רצים לתוך חצר אחורית כעת". בהמשך הדיווח נמסר כי החשודים עברו לרחוב 15 והמשיכו לכיוון שדרת P, שם נעצרו על ידי שוטרים.

במהלך המעצר תפסו השוטרים שישה מפתחות של רשות התחבורה האזורית אצל אחד העצורים. במודעה שפרסמה משטרת ניו יורק צוין כי יומיים לאחר מכן נפצעה קשה נערה בת 16 באירוע גלישת רכבת נוסף. במטרה למנוע אסונות נוספים קראה המשטרה לציבור: "אם אתם רואים מישהו גולש על רכבת תחתית, התקשרו 911. נוסעים בפנים. נשארים בחיים."

ברוקליןרכבת תחתיתNYPD

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