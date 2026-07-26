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הרכבת נעצרה מול הענק הכחול: הנוסעים לא האמינו למראה עיניהם 

נוסעי הרכבת בטוקיו עצרו לרגע ולא האמינו למראה עיניהם: דמות כחולה עצומה הופיעה על מסך ענק בתחנה 'ועצרה את הרכבת' (חדשות בעולם)

הרכבת נעצרה מול הענק הכחול

תחנת רכבת ביפן גרמה לבהלה בקרב הנוסעים בעקבות סרטון פרסומת של חברת פלייסטיישן, בה מופיעה דמות כחולה מסתורית על גבי מסך רחב במיוחד.

האפקט הוויזואלי יוצר אשליה כאילו הדמות אינה רק חלק מהמסך, אלא ממש נמצאת בתוך תחנת הרכבת. הנוסעים שחולפים במקום נחשפים לסצנה כאשר הענק הכחול "מתעורר לחיים" ובולם בידיו את הרכבת החולפת.

הפרסומת היא חלק מהשימוש הגובר ביפן במסכי ענק דיגיטליים ובטכנולוגיות תלת־ממד כדי להפוך שטחים ציבוריים לחוויות בידוריות. בשנים האחרונות הפכו תחנות רכבת ורחובות מרכזיים בטוקיו למעין חלונות לעולם עתידני, עם מסכים עצומים שמציגים דמויות, אנימציות ואשליות אופטיות.

הרכבת נעצרה מול הענק הכחול
הרכבת נעצרה מול הענק הכחול| צילום: צילום: רשתות חברתיות

עבור רבים ברשת, המראה הפך לסמל נוסף של יפן המתקדמת: מדינה שבה הגבול בין המציאות לעולם הווירטואלי הולך ומיטשטש.

"העתיד כבר כאן", כתבו גולשים לאחר שצפו בתיעוד. הפרסומת אולי נמשכת רק כמה שניות, אבל היא הצליחה לעשות בדיוק את מה שכל קמפיין גדול שואף אליו: לגרום לאנשים לעצור, להסתכל ולשאול - מה ראיתי עכשיו? זה אמיתי?

יפןתלת מימדפרסומותטוקיומסכים
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