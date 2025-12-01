החזון שהתחיל כבדיחה הופך למציאות: מכונת כביסה לבני אדם ביפן

מכונת כביסה אנושית ביפן ( צילום: מסך -יצרן )

יפן מציגה: מכונת כביסה לבני אדם עומדת לצאת לשוק והמלונות כבר בתור. החזון שנראה במשך שנים כמו בדיחה אינטרנטית הופך ביפן למציאות תעשייתית. “מכונת הכביסה לבני אדם”, שזכתה להמון סיקור בביתן הבריאות של אקספו אוסקה 2025, יוצאת רשמית לייצור מסחרי ומתחילה את דרכה לשוק המקומי והבינלאומי.

המערכת, שנקראת Mirai Human Washing Machine, מאפשרת לאדם להיכנס לתא אטום ולקבל טיפול רחצה מלא החל מניקוי אוטומטי באמצעות מיקרו‑בועות, דרך עיסוי ממוחשב ועד ייבוש מלא בליווי מוזיקה מרגיעה. כל התהליך מנוטר בזמן אמת בעזרת חיישני דופק, חום ולחץ, כך שהמכונה מתאימה את עוצמת הלחץ, הטמפרטורה וזרימת המים למשתמש. לאחר שהתור להתנסות במכונה באוסקה נמשך עד שעתיים ביום, החברות היפניות המפתחות הודיעו שהקונספט בשל למעבר לייצור מסחרי. לפי פרסומים ב-SCMP, NDTV ו-Japan Times, המכונה תימכר תחילה למלונות, ספא, מכוני יופי וחנויות אלקטרוניקה גדולות. כמה רשתות מלונות ביפן כבר הודיעו שירכשו את הדגמים הראשונים, וחנויות אלקטרוניקה בטוקיו נערכות להפעיל עמדות ניסיון ממש כמו עמדות הדגמה של כורסאות עיסוי, רק בתוך קפסולה מלאה מים. בסרטוני ההדגמה שהופצו ביוטיוב נראה הנבחן נכנס לקפסולה, נשכב בתוכה ומאותו רגע הכל מתבצע אוטומטית. המים מוזרמים מלמטה, הבועות עוטפות את הגוף, הזרמים מתוזמרים לפי קצב הנשימה והמכונה משמיעה מוזיקה. היצרנים טוענים שהטכנולוגיה מסוגלת לבצע ניקוי יסודי ועדין יותר ממקלחת רגילה וכי זמן התהליך כולו עומד על כעשר דקות בלבד.

הצג של מכונת הכביסה האנושית ( צילום: מסך -יצרן )

בתמונה (כאן) מוצג המסך הדיגיטלי של מכונת הכביסה, שממחיש את חוויית הרחצה המתקדמת בתוך הקפסולה. ניתן לראות את המשתמש בשכיבה, מוקף קווים המייצגים את זרמי המים והבועות, בעוד לוח הבקרה הדיגיטלי עוקב אחר מדדים ביומטריים כמו דופק ולחץ דם בזמן אמת כדי להבטיח רחצה מרגיעה ומדויקת לכל משתמש.

לפי דיווחים, לאחר תחילת המכירה ביפן צפויה פתיחת ייצוא למדינות נוספות בעיקר מלונות וספא באסיה, אירופה והמזרח התיכון שכבר פנו לברר מחירים. חלק מהחברות רואות בכך פתרון עתידי למטיילים, לקשישים ואפילו למטפלים רפואיים שהרחצה היומיומית עבורם מורכבת.

למרות ההתלהבות, יש המפקפקים בצורך. האם אנשים באמת יוותרו על המקלחת? מנגד, יפן כבר הוכיחה בעבר שחדשנות שנראית ביזארית בהתחלה כמו אסלות עם בקרה חכמה יכולה להפוך לסטנדרט עולמי. כעת, כשמכונת הכביסה לבני אדם יוצאת מהתערוכה אל השוק, נראה שהשלב הבא תלוי בעיקר בצרכנים. האם אנחנו מוכנים לרחצה אוטומטית מלאה?