טראמפ נשאל במטוסו על בדיקת MRI - ו"כיסח" את העיתונאיות ששאלו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל הלילה (שני) על בדיקת MRI שעבר בחודש אוקטובר, והבטיח לפרסם את תוצאותיו - לא לפני שתקף כדרכו את העיתונאים ששאלו את השאלה.

הנשיא נשאל בעקבות הודעה שפרסמה ראש מערך הדוברות שלו קרולין לאוויט, לפיה הנשיא עבר בדיקת MRI שתוצאותיה הבהירו כי הוא במצב בריאותי מצוין.

העיתונאי אמר לנשיא שמושל מינסוטה והמתמודד לסגנות נשיאות ארה"ב מטעם המפלגה הדמוקרטית, טים וולץ, ביקש ממנו לפרסם את תוצאות הבדיקה.

טראמפ ענה: "אם הם רוצים שאני אפרסם, אז אני אפרסם", תוך שהוא משתלח במושל הדמוקרטי ומכנה אותו "חסר תועלת".

לאחר מכן החל טראמפ ב"תחביבו" הידוע לתקוף את העיתונאים ששאלו את השאלה הלא-נכונה, וכינה את רשת החדשות NewsNation "הכושלת".

העיתונאית ניסתה להתנגד ואמרה: "לא אדוני, אנחנו לא כושלים". טראמפ התעקש: "אתם עושים עבודה גרועה".

הנשיא נשאל באיזה חלק מגופו בוצעה הבדיקה וענה: "אין לי מושג - זה היה רק MRI", והדגיש: "זה לא היה המוח כי עברתי בדיקה קוגניטיבית והיו לי תוצאות מושלמות, מה שאתן לא הייתן עוברות", והצביע על שתי העיתונאיות. "להתראות לכולם", סיכם טראמפ וחזר לחדר הנשיאותי במטוס.