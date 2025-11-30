מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', הכחיש בתוקף את הדיווחים לפיהם הורה להרוג את כל הנוסעים על ספינות שהוגדרו כ"נרקו-סירות" במהלך עשרות תקיפות צבאיות בקריביים.

הגסת' כינה את הדיווחים כ"חדשות כזב" וטען שהתקיפות היו "חוקיות תחת החוק האמריקני והבינלאומי".

הכחשתו של הגסת' הגיעה בעקבות דיווח של הוושינגטון פוסט השבוע, שייחס לו פקודה ישירה ל"הרוג את כולם" על כלי שיט שהיה תחת מעקב ב-2 בספטמבר, התקיפה הראשונה בסדרה של מבצעים דומים שערך ממשל טראמפ בחודשים האחרונים.

על פי הדיווח, לאחר ששני ניצולים נותרו חיים לאחר תקיפת טיל ראשונה על ידי יחידת הקומנדו "אריות הים 6", אדמירל פרנק מ. ברדלי הורה על תקיפה נוספת כדי להרוג אותם, לכאורה בציות לפקודתו של הגסת'.

בתגובה לפרסומים, שני סנאטורים בכירים בוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט, הרפובליקני רוג'ר וויקר והדמוקרט ג'ק ריד, הודיעו כי הוועדה תפתח בבדיקה יסודית של התקיפות הללו. בהצהרה משותפת הם ציינו כי הם "יערכו פיקוח נמרץ כדי לקבוע את העובדות הקשורות לנסיבות".

במקביל לחקירה החיצונית, נשמעו חששות גם בתוך הפנטגון. דווח כי עורך דין צבאי בכיר שהטיל ספק בחוקיות התקיפות הוזז מתפקידו, ואדמירל אלווין הולסי, מפקד בכיר שפיקח על המבצעים, פרש באוקטובר על רקע דיווחים לפיהם העלה חששות פנימיים לגבי התקיפות.

הבעייתיות בהוראתו של הגסת' "להרוג את כולם" - אם אכן נמסרה, נעוצה בכך שארה"ב יכולה אמנם להשמיד סירות המאיימות על ביטחונה, אך ייתכן שאינה רשאית להרוג מחבלים בלב ים כשהם כבר אינם מעמידים את בטחונה של ארה"ב בסכנה, במרחק של מאות קילומטרים משטחה.

בממשל טראמפ טוענים כי האנשים על הסירות, שלפחות 80 מהם נהרגו בסדרת התקיפות עד כה, הם מבריחי סמים החברים בארגוני טרור מוגדרים.

מזכיר ההגנה הגסת' טען ברשתות החברתיות: "כל סוחר שאנו הורגים קשור לארגון טרור מוגדר... המטרה המוצהרת היא לעצור סמים קטלניים, להשמיד סירות נרקו-סמים ולהרוג את הנרקו-טרוריסטים".

הבית הלבן, שהגדיר את כנופיית "טרן דה אראגואה" הוונצואלית כארגון טרור, טען כי המבצעים נועדו להילחם בשיעורים גבוהים של מקרי מוות ממנת יתר של פנטניל. עם זאת, מחוקקים ומומחי סמים דחו טענה זו, מאחר שפנטניל אינו מגיע מוונצואלה.

בנוסף לביקורת הפנימית והפוליטית, גורמים בוונצואלה ובמדינות אחרות גינו את התקיפות, וטענו כי מדובר ב"הוצאות להורג ללא משפט".