כיכר השבת
רוצה שם נורמלי

לאחר הניצחון: אדולף היטלר מנמיביה הסיר את שמו המזעזע

בבחירות מקומיות בנמיביה, הפוליטיקאי אדולף היטלר אואונונה זכה שוב ברוב מוחץ | לאחר שנים של סערה סביב שמו, אואונונה הסיר רשמית את השם ‘היטלר’ ומעדיף להיקרא מעתה פשוט "אדולף אואונונה" (בעולם)

אדולף היטלר אואונונה (צילום: רשתות חברתיות )

בבחירות מחוז בנמיביה, הפוליטיקאי הידוע בשם הנוראי אדולף היטלר אואונונה, זכה שוב בבחירות המקומיות שנערכו בימים האחרונים, כפי שהיה צפוי מראש. ההצבעה הסתיימה בניצחון מובהק, והפוליטיקאי, ששמו ייצר סערה בינלאומית, ממשיך לשמור על מושבו המקומי.

אדולף היטלר אואונונה, הסיר רשמית את השם 'היטלר' ממסמך תעודת הזהות שלו. המהלך מגיע לאחר שנים שבהן כיהן אואונונה, המייצג את מפלגת השלטון Swapo, בתפקידו הציבורי, כולל ניצחונות סוחפים בבחירות המקומיות.

אואונונה מצהיר כי הוא אינו מעוניין עוד שיכירו אותו בשם הולדתו. הוא מחזיק במושבו במועצה מאז שנת 2004, וזכה לניצחונות משמעותיים בבחירות קודמות שהתקיימו ב-2015 וב-2020. בבחירות 2020, למשל, הוא זכה במושבו ברוב עצום של 85% מהקולות.

כעת, הוא מעדיף שיקראו לו "אדולף אואונונה".

בראיון שקיים, הבהיר אואונונה כי שמו "אינו משקף את אופיו או את שאיפותיו". הוא מחה על הניסיונות לקשר אותו לדמות ההיסטורית הרצחנית, והצהיר: "שמי אינו אדולף היטלר. אני אדולף אואונונה. ראיתי בעבר אנשים הקוראים לי אדולף היטלר ומנסים לשייך אותי למישהו שאני אפילו לא מכיר".

אואונונה התנער באופן נחרץ מכל קשר לאידיאולוגיה הנאצית. הוא הסביר כי אביו קרא לו בשם זה, רק בעקבות שנמיביה הייתה מושבה גרמנית בעבר, ככל הנראה מבלי שהבין את משמעותו ההיסטורית. הוא ציין בעבר כי בילדותו ראה בשם "שם נורמלי לחלוטין", ורק בבגרותו הבין את משמעותו המטרידה.

על אף שבעבר הסביר כי "מאוחר מדי" לשנות את שמו מכיוון שהוא מופיע ב"כל המסמכים הרשמיים" שלו, כעת הוא השלים את המהלך המיוחל. הוא הבטיח כי העובדה ששמו היה אדולף היטלר "לא אומרת שאני רוצה לשעבד כעת את אושאנה" (האזור בו הוא משרת).

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר