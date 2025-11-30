מטה רשת השידור הציבורית הצרפתית France Télévisions, הממוקם ברובע ה-15 בפריז, פונה אתמול (שבת) לאחר שהתקבלה התרעה על פצצה. האירוע הוביל להפסקה פתאומית ודרמטית של שידורי הרשת למשך יותר משעה, עד שהתקבל אישור רשמי של כוחות הביטחון ל"הסרת חשש".

הפינוי החל בשעות הערב המוקדמות, מעט לאחר השעה 17:30, לאחר שהשירותים הממלכתיים הודיעו להנהלת הרשת על קיומה של התרעה ביטחונית.

הדרמה התרחשה בשידור חי: במהלך אחת מרצועות השידור של רשת החדשות "פראנס אינפו" (franceinfo), נאלץ המגיש ז'אן-כריסטוף גאלאצי להודיע לצופים על הפסקת השידור באופן מיידי. "אנו נהיה חייבים לעצור את השידור שלנו בשל התרעה על פצצה," אמר המגיש כשהוא נראה מבוהל, בעוד ברקע נשמעה אזעקת המבנה.

"מטה פראנס טלוויזיון בפריז פונה, ביום שבת 29 בנובמבר מעט לאחר 17:30", אישרה הרשת במקביל באתר האינטרנט שלה.

העיתונאי אלבן מיקוצ'י פרסם סרטון ברשת X מחוץ למבנה המפונה, בו הסביר: "עקבתם אולי אחרי שידורי franceinfo, פונינו בגלל איום בפצצה, ואנחנו כעת ברחוב". מיקוצ'י הוסיף כי "המשטרה בודקת כעת מה קורה", ובכך הצדיק את הפסקת התוכניות.

כוחות משטרה, בליווי צוותים כלבנים, הוקפצו למקום כדי לבצע "בדיקה והסרת חשש" יסודית במתחם. לפי דוברת מטעם "פראנס טלוויזיון", תהליך הבדיקה הסתיים בסביבות השעה 19:00. לאחר שהתקבל אישור רשמי כי לא נמצא דבר, הורשו צוותי הרשת לשוב למבנה ברובע ה-15, והשידורים חודשו.