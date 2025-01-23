בישראל פועלים מספר ערוצי טלוויזיה מרכזיים, כמו ערוץ 12, ערוץ 13 וערוץ 11, המשדרים מגוון תכניות חדשותיות, תעודיות, בידוריות ועוד. בנוסף, ישנם ערוצים ייעודיים כמו ערוץ הכנסת וערוץ הספורט המתמקדים בתחומים ספציפיים.

מעבר לערוצים הלינאריים המסורתיים, בעידן הדיגיטלי צצים גם שירותי סטרימינג המאפשרים צפייה בתכנים מגוונים על-פי דרישה. שירותים כמו Netflix, Yes VOD ו-HOT VOD מציעים אפשרויות רבות לצפייה בסדרות, סרטים ותכנים נוספים.

מעבר לתכנים, הטלוויזיה משפיעה גם על תרבות הפופ ומהווה במה לאירועים חברתיים ותרבותיים מרכזיים. תכניות ריאליטי, תחרויות בישול ומוסיקה זוכות לעניין רב מצד הצופים, ולעיתים אף יוצרות תהודה ציבורית ענפה.

בשנים האחרונות, הטלוויזיה עוברת תהליכי דיגיטציה והתאמה לעידן המקוון, כאשר צופים רבים צופים בתכנים דרך מכשירים ניידים ומחשבים. מגמה זו מובילה לשינויים בתעשייה, בדרכי השיווק והפצה של תכנים, ובאופן שבו הצופים צורכים טלוויזיה.