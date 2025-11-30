במהלך אירוע משפחתי בהשתתפות ילדים רבים שהתקיים במוצאי שבת באולם אירועים בעיר סטוקטון שבקליפורניה, נפתחה אש לעבר המשתתפים. לפי הודעת משרד השריף של מחוז סן חואקין, ארבעה בני אדם נהרגו ועשרה נוספים נפצעו.

הירי התרחש סמוך לשעה 18:00 ברחוב לוסיל בעיר. דוברת משרד השריף, הת’ר ברנט, תיארה את האירוע כ"בלתי נתפס" וציינה כי בין הנפגעים ישנם קטינים ומבוגרים. מצבם של הפצועים טרם נמסר, והם הובהלו לבתי חולים באזור.

ברנט הוסיפה כי לפי הערכות ראשוניות מדובר בירי מכוון, אולם בשלב זה טרם זוהה חשוד ולא נעצר איש. "המשימה המרכזית שלנו היא לאתר את מי שעומד מאחורי המעשה," אמרה.

בזירת האירוע נכחו גם ראש העיר כריסטינה פוגאזי, שהדגישה את עיתוי הטרגדיה – ימים ספורים לאחר חג ההודיה האזרחי. "במקום לשבת עם משפחותיהם, אנשים מוצאים עצמם לצד מיטות בבית החולים ומתפללים לנס," אמרה.

היועץ המשפטי של המחוז, רון פרייטאס, הצהיר כי "מדובר בטרגדיה בלתי נתפסת ששוברת את הלב. אנו עושים כל שניתן כדי להביא את האחראי לדין."

לסיוע בחקירה גויסו גם סוכני ה-FBI והסוכנות הפדרלית לאלכוהול, טבק, נשק וחומרי נפץ (ATF).

סטוקטון, עיר בת כ-320 אלף תושבים הממוקמת כ-45 מייל דרומית לסקרמנטו, הפכה שוב לזירת ירי קטלני. לשכת מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, מסרה כי המושל עודכן בפרטי האירוע וכינה אותו "מחריד".