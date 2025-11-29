מאמן הכושר דמיטרי ניונזין, משפיען רשת מרוסיה, הלך לעולמו לאחר שהתמודד עם אתגר קיצוני שנועד לקדם את תוכנית ההרזיה שלו: עלייה של 22 ק"ג במשקל בתוך מספר שבועות.

המאמן, שהיה בשנות השלושים לחייו, מת לאחר שסבל מדום לב במהלך שנתו.

המאמן דמיטרי ניונזין יצא לאתגר במטרה לצרוך עד 10,000 קלוריות ביום כדי לעלות 22 ק"ג. המטרה הסופית הייתה להפחית במהירות את המשקל שצבר, ובכך לקדם את תוכנית ההרזיה שלו.

התוכנית התזונתית שאימץ הייתה שמנה ועשירה בקלוריות באופן קיצוני:

ארוחת בוקר: צלחת של מאפים וחצי עוגה.

ארוחת צהריים: 800 גרם רביולי עם מיונז.

במהלך היום: חטיפי צ'יפס.

ארוחת ערב: שתי פיצות ומאכלים נוספים.

במהלך חודש אחד, המאמן הצליח לעלות כמעט 14 ק"ג, והגיע למשקל של 105 ק"ג.

בחשבון האינסטגרם שלו, הוא הזמין את עוקביו להירשם לתוכנית ההרזיה שהייתה אמורה להתחיל בקרוב, והוסיף כי בכוונתו לעקוב אחריה יחד איתם - ולרדת גם הוא במשקל.

בימיו האחרונים, דיווח המאמן על תחושה כללית רעה, והוא החל לבטל בהדרגה אימוני כושר. הוא הבטיח לחבריו כי ילך לבדיקה רפואית, אך לפני שהספיק לעשות זאת, סבל מדום לב בשנתו.

האירוע הטרגי נקשר ללא ספק לעלייה המהירה והקיצונית במשקלו. עלייה מהירה במשקל מביאה לא פעם את הופעתן של מחלות קרדיו-וסקולריות (לב וכלי דם), כולל אי ספיקת לב ואוטם שריר הלב (התקף לב).