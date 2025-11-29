כיכר השבת
עלה 14 ק"ג בחודש

מאמן כושר ניסה לעלות במשקל כדי לרדת בחזרה - וסיים את חייו באורח טרגי

מאמן כושר שניסה לעלות 22 ק"ג כדי לרדת אותם בחזרה יחד עם לקוחותיו, מת מדום לב בשנתו לאחר שהאכילה המוגזמת פגעה בבריאותו בצורה קטלנית | לאחר שעלה 14 ק"ג הוא הודיע לעוקביו שהוא "לא מרגיש טוב" והבטיח ללכת לרופא, אך מת לפני שהספיק להיבדק (בעולם)

מאמן הכושר שמת בגלל אכילה מופרזת (צילום מסך רשתות חברתיות)

מאמן הכושר דמיטרי ניונזין, משפיען רשת מרוסיה, הלך לעולמו לאחר שהתמודד עם אתגר קיצוני שנועד לקדם את תוכנית ההרזיה שלו: עלייה של 22 ק"ג במשקל בתוך מספר שבועות.

המאמן, שהיה בשנות השלושים לחייו, מת לאחר שסבל מדום לב במהלך שנתו.

המאמן דמיטרי ניונזין יצא לאתגר במטרה לצרוך עד 10,000 קלוריות ביום כדי לעלות 22 ק"ג. המטרה הסופית הייתה להפחית במהירות את המשקל שצבר, ובכך לקדם את תוכנית ההרזיה שלו.

התוכנית התזונתית שאימץ הייתה שמנה ועשירה בקלוריות באופן קיצוני:

ארוחת בוקר: צלחת של מאפים וחצי עוגה.

ארוחת צהריים: 800 גרם רביולי עם מיונז.

במהלך היום: חטיפי צ'יפס.

ארוחת ערב: שתי פיצות ומאכלים נוספים.

במהלך חודש אחד, המאמן הצליח לעלות כמעט 14 ק"ג, והגיע למשקל של 105 ק"ג.

בחשבון האינסטגרם שלו, הוא הזמין את עוקביו להירשם לתוכנית ההרזיה שהייתה אמורה להתחיל בקרוב, והוסיף כי בכוונתו לעקוב אחריה יחד איתם - ולרדת גם הוא במשקל.

בימיו האחרונים, דיווח המאמן על תחושה כללית רעה, והוא החל לבטל בהדרגה אימוני כושר. הוא הבטיח לחבריו כי ילך לבדיקה רפואית, אך לפני שהספיק לעשות זאת, סבל מדום לב בשנתו.

האירוע הטרגי נקשר ללא ספק לעלייה המהירה והקיצונית במשקלו. עלייה מהירה במשקל מביאה לא פעם את הופעתן של מחלות קרדיו-וסקולריות (לב וכלי דם), כולל אי ספיקת לב ואוטם שריר הלב (התקף לב).

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

