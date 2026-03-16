בסוף השבוע שעבר רעדו השמיים מעל צפון קוריאה כאשר 12 משגרי רקטות רב-קניים בקליבר של 600 מ"מ פלטו אש וברזל לעבר הים המזרחי. הניסוי, שתועד בתמונות רשמיות של סוכנות הידיעות הממשלתית KCNA, הציג את קים ג'ונג און כשהוא מלווה בבתו, קים ג'ו אה, הנחשבת לפי הערכות רבות ליורשת המיועדת של השושלת. השניים נראו צועדים ליד משאיות השיגור הענקיות, בתיעוד שנועד לשדר יציבות והמשכיות של שלטון הברזל.

המנהיג הצפון קוריאני לא הסתפק במפגן ויזואלי והבהיר כי מטרת הניסוי היא להמחיש את "כוח ההשמדה של נשק גרעיני טקטי". לפי הדיווחים, הרקטות המונחות פגעו בדיוק של 100% במטרה שנמצאה במרחק של כ-364 קילומטרים – טווח שמכסה את מרבית התשתיות הצבאיות של דרום קוריאה. קים הצהיר בביטחון כי אם ייעשה שימוש בנשק זה, "התשתית הצבאית של היריב בטווח הפגיעה לעולם לא תוכל לשרוד".

הפגנת הכוח הזו מגיעה כתגובה ישירה לתרגיל הצבאי המשותף "Freedom Shield" של ארה"ב ודרום קוריאה, אותו רואה פיונגיאנג כחזרה גנרלית לפלישה לשטחה. בעוד שסיאול וושינגטון טוענות כי התרגילים הם הגנתיים בלבד, קים ג'ונג און ממשיך לאתגר את הסנקציות הבינלאומיות ולהדק את אחיזתו בנשק יום הדין.

הנוכחות המתגברת של הבת ג'ו אה באירועים צבאיים כה רגישים, מחזקת את התחושה במערב כי קים אינו רק בונה צבא קטלני, אלא גם מכין את הקרקע לדור הבא שיחזיק בכפתור הגרעיני.