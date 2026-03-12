כיכר השבת
דיקטטורית קטנה: 'קים ג’ו-אה' יורה באש חיה לצד אביה במפעל תחמושת

צפון קוריאה פרסמה תמונות חסרות תקדים של קים ג'ו-אה, בתו המתבגרת של המנהיג, כשהיא מתרגלת ירי בנשק חם לצד אביה | תיעוד חדש ממפעל תחמושת סודי מצית מחדש את השמועות: על טיפוחה של הדיקטטורית הבאה (חדשות בעולם)

קים במפעל תחמושת

כלי התקשורת הממלכתיים בצפון קוריאה פרסמו היום (חמישי) תמונות של המנהיג קים ג'ונג-און כשהוא מבקר במפעל תחמושת מרכזי, שם בחן אקדח חדש שפותח לאחרונה. קים הדגיש במהלך הביקור כי כלי נשק קלים וניידים הם חיוניים לחיזוק יכולות הלחימה של הצבא, כוחות ביטחון הציבור והמיליציות. על פי הדיווחים, המנהיג הביע שביעות רצון מהאקדח החדש, וטען כי הוא מציג מבנה, דיוק ויכולת שימוש קרבית מעולים.

קים במפעל תחמושת
קים במפעל תחמושת

מי שגנבה את ההצגה היא בתו של קים, ג'ו-אה, שהופיעה לצדו כשהיא לובשת מעיל עור שחור התואם למעילו של אביה – פריט לבוש הנחשב בצפון קוריאה כסמל לכוח וסמכות. בתמונות נראית ג'ו-אה כשהיא יורה באקדח במטווח המפעל, לעיניהם של קציני צבא בכירים.

זוהי הפעם השנייה תוך זמן קצר שהיא מתועדת עם נשק, לאחר שבסוף פברואר פורסמו תמונות שלה יורה ברובה.

הופעתה הבולטת של ג'ו-אה באירועים צבאיים רשמיים, כולל ועידת מפלגת הפועלים שנערכה לאחרונה, מחזקת את ההערכות במערב כי היא מיועדת לרשת את מקומו של אביה. מומחים מציינים כי המשטר מנסה לטפח לה תדמית של "אישה חזקה ומטילה מורא" וכזו שמחזיקה בתכונות של מנהיגה צבאית.

קים במפעל תחמושת
קים במפעל תחמושת
קים במפעל תחמושת

הביקור נערך כחלק מתוכנית החומש לפיתוח ההגנה הלאומית של המדינה. קים הורה על הקמת קווי ייצור נוספים במפעל ואף הכריז על פגישה מורחבת של הוועדה הצבאית המרכזית בחודש הבא, שתעסוק במודרניזציה של מפעלי התחמושת ובתקציב לשדרוג חברות נשק מרכזיות.

