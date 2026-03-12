כלי התקשורת הממלכתיים בצפון קוריאה פרסמו היום (חמישי) תמונות של המנהיג קים ג'ונג-און כשהוא מבקר במפעל תחמושת מרכזי, שם בחן אקדח חדש שפותח לאחרונה. קים הדגיש במהלך הביקור כי כלי נשק קלים וניידים הם חיוניים לחיזוק יכולות הלחימה של הצבא, כוחות ביטחון הציבור והמיליציות. על פי הדיווחים, המנהיג הביע שביעות רצון מהאקדח החדש, וטען כי הוא מציג מבנה, דיוק ויכולת שימוש קרבית מעולים.

מי שגנבה את ההצגה היא בתו של קים, ג'ו-אה, שהופיעה לצדו כשהיא לובשת מעיל עור שחור התואם למעילו של אביה – פריט לבוש הנחשב בצפון קוריאה כסמל לכוח וסמכות. בתמונות נראית ג'ו-אה כשהיא יורה באקדח במטווח המפעל, לעיניהם של קציני צבא בכירים.

זוהי הפעם השנייה תוך זמן קצר שהיא מתועדת עם נשק, לאחר שבסוף פברואר פורסמו תמונות שלה יורה ברובה.

הופעתה הבולטת של ג'ו-אה באירועים צבאיים רשמיים, כולל ועידת מפלגת הפועלים שנערכה לאחרונה, מחזקת את ההערכות במערב כי היא מיועדת לרשת את מקומו של אביה. מומחים מציינים כי המשטר מנסה לטפח לה תדמית של "אישה חזקה ומטילה מורא" וכזו שמחזיקה בתכונות של מנהיגה צבאית.