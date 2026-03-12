מטוסי F-35 של חיל האוויר הנורבגי זיהו ועקבו אחר מטוסי ביון רוסיים במשך יומיים רצופים מעל המרחב האווירי הבינלאומי.

חיל האוויר הנורבגי הקפיץ מטוסי קרב מדגם F-35 ביומיים האחרונים בעקבות זיהוי של כלי טיס צבאיים רוסיים שטסו בקרבת חופי פינמרק. הפעילות הרוסית התרחשה במרחב האווירי הבינלאומי ומוגדרת על ידי צבא נורבגיה כצפויה ושגרתית, במיוחד לאור העובדה שבימים אלו נערך בצפון המדינה התרגיל הצבאי הנרחב קולד ריספונס 2026. ההערכה בנורבגיה היא כי הטיסות הרוסיות נועדו לאסוף מידע על פעילות כוחות בעלות הברית במסגרת התרגיל.

ביום רביעי בבוקר זוהה מטוס רוסי מדגם איליושין Il-20M על ידי חיישנים נורבגיים בסביבות השעה 09:30, כשהוא טס ללא מכשיר טרנספונדר פעיל. שני מטוסי קרב שהיו בכוננות המריאו מבסיס אוונס, זיהו את כלי הטיס ועקבו אחריו בעת שטס לאורך קו החוף. המטוס הרוסי פנה לכיוון דרום פעמיים והגיע עד לאזור לופוטן, לפני ששב לחצי האי קולה בשעות הצהריים המוקדמות. תקרית דומה נרשמה גם בבוקר יום שלישי, כאשר מטוס מאותו דגם לווה על ידי זוג מטוסי F-35 עד שעזב את האזור לכיוון רוסיה.

בצבא נורבגיה מדגישים כי למרות שמדובר בפעילות שאינה חריגה ולרוסיה קיימת הזכות לבצע טיסות אלו במרחב הבינלאומי, קיימת חשיבות רבה לאיתור וזיהוי המטוסים על ידי נאט"ו. פעולות אלו, המכונות משימות התרעה לתגובה מהירה, מאפשרות לשמור על מעקב אחר דפוסי הטיסה ולהפגין שליטה בתעבורה האווירית באזור. חיל האוויר הנורבגי מבצע בממוצע כ-40 משימות זיהוי והזנקה מסוג זה בכל שנה.