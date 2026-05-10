שלושה בני אדם נהרגו בהתפרצות הר הגעש דוקונו שבאי הלמהרה, כך אישרו היום (ראשון) רשויות החירום באינדונזיה עם סיום פעולות החילוץ באתר.

צוותי ההצלה המשותפים איתרו את גופותיהם של כל הנעדרים והודיעו על הפסקת הסריקות באזור.

​ההרוגים באירוע הם אישה אינדונזית ושני אזרחים זרים, גברים בני 27 ו-30. ראש המרכז לנתונים ומידע של הסוכנות הלאומית לניהול אסונות, עבדול מוהארי, מסר כי "עם גילוי שני הקורבנות הנוספים, נמצאו כל האנשים שהוכרזו בעבר כנעדרים".

​במהלך התקרית הצליחו לשרוד חמישה עשר בני אדם ששהו על ההר בעת שהחל לפלוט לבה ואפר. קבוצת הניצולים מורכבת משמונה אזרחים מקומיים ושבעה אזרחים שהגיעו מסינגפור.

​הר הגעש התפרץ ביום שישי האחרון ושלח ענן עשן סמיך שהתנשא לגובה של עשרה קילומטרים באוויר. סוכנות הידיעות הממשלתית אנטרה דיווחה כי מבצע החיפוש נמשך לאורך סוף השבוע עד להשלמת איתור הקורבנות ביום ראשון.

בתיעוד יוצא דופן שפורסם ברשתות החברתיות נראים מספר תיירים מצלמים את התפרצות הר הגעש מטווח אפס, פעולה קיצונית ומסוכנת במיוחד שהביאה ככל הנראה למותם של שלושה מתוך הקבוצה.