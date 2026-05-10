כיכר השבת
זוועה באינדונזיה

הצילום האחרון: תיירים תיעדו הר געש מטווח אפס - זה לא נגמר טוב

תיעוד יוצא דופן מהתפרצות הר געש פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, לאור הקרבה היחסית למקור ההתפרצות - לוע ההר | שלושה תיירים הוכרזו מאוחר יותר כנעדרים, לבסוף נקבע מותם (בעולם)

שלושה בני אדם נהרגו בהתפרצות הר הגעש דוקונו שבאי הלמהרה, כך אישרו היום (ראשון) רשויות החירום באינדונזיה עם סיום פעולות החילוץ באתר.

צוותי ההצלה המשותפים איתרו את גופותיהם של כל הנעדרים והודיעו על הפסקת הסריקות באזור.

​ההרוגים באירוע הם אישה אינדונזית ושני אזרחים זרים, גברים בני 27 ו-30. ראש המרכז לנתונים ומידע של הסוכנות הלאומית לניהול אסונות, עבדול מוהארי, מסר כי "עם גילוי שני הקורבנות הנוספים, נמצאו כל האנשים שהוכרזו בעבר כנעדרים".

​במהלך התקרית הצליחו לשרוד חמישה עשר בני אדם ששהו על ההר בעת שהחל לפלוט לבה ואפר. קבוצת הניצולים מורכבת משמונה אזרחים מקומיים ושבעה אזרחים שהגיעו מסינגפור.

​הר הגעש התפרץ ביום שישי האחרון ושלח ענן עשן סמיך שהתנשא לגובה של עשרה קילומטרים באוויר. סוכנות הידיעות הממשלתית אנטרה דיווחה כי מבצע החיפוש נמשך לאורך סוף השבוע עד להשלמת איתור הקורבנות ביום ראשון.

בתיעוד יוצא דופן שפורסם ברשתות החברתיות נראים מספר תיירים מצלמים את התפרצות הר הגעש מטווח אפס, פעולה קיצונית ומסוכנת במיוחד שהביאה ככל הנראה למותם של שלושה מתוך הקבוצה.

אינדונזיההר געש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר