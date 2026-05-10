רעידת אדמה בעולם הפשע: התפיסה הגדולה ביותר בתולדות אירופה 

משטרת ספרד, בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות מהולנד וארצות הברית, עצרה את הספינה "ארקוניאן", הנושאת את דגל איי קומורו, ב-1 במאי 2026. הספינה יורטה על ידי כוחות ה-Guardia Civil סמוך לאיים הקנריים, כשעל סיפונה מטען בלתי נתפס של 30 טון קוקאין. בית המשפט העריך את שווי המטען ביותר מ-812 מיליון אירו.

מבצע זה נחשב לתפיסת הסמים הגדולה ביותר שבוצעה אי פעם על אדמת אירופה או במים הטריטוריאליים שלה. מדובר בכמות הגדולה פי שניים מהשיא הקודם של ספרד, שעמד על 13 טון שנמצאו אשתקד במשלוח בננות מאקוודור. התפיסה הנוכחית מאפילה גם על שיא אירופי קודם שנקבע בגרמניה ביוני 2024, אז נתפסו 25 טון קוקאין בנמל המבורג.

התפיסה הגדולה של כל הזמנים | צילום: צילום: משמר החופים של ספרד