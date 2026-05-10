רעידת אדמה בעולם הפשע: התפיסה הגדולה ביותר בתולדות אירופה 

משטרת ספרד, בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות מהולנד וארצות הברית, עצרה את הספינה "ארקוניאן", הנושאת את דגל איי קומורו, ב-1 במאי 2026. הספינה יורטה על ידי כוחות ה-Guardia Civil סמוך לאיים הקנריים, כשעל סיפונה מטען בלתי נתפס של 30 טון קוקאין. בית המשפט העריך את שווי המטען ביותר מ-812 מיליון אירו.
מבצע זה נחשב לתפיסת הסמים הגדולה ביותר שבוצעה אי פעם על אדמת אירופה או במים הטריטוריאליים שלה. מדובר בכמות הגדולה פי שניים מהשיא הקודם של ספרד, שעמד על 13 טון שנמצאו אשתקד במשלוח בננות מאקוודור. התפיסה הנוכחית מאפילה גם על שיא אירופי קודם שנקבע בגרמניה ביוני 2024, אז נתפסו 25 טון קוקאין בנמל המבורג.
חוקרי המשטרה מאמינים כי התוכנית של המבריחים הייתה להעביר את הקוקאין בלב ים לסירות מהירות, שיבריחו את הסמים אל חופי ספרד. במהלך הפשיטה על הספינה, גילו השוטרים לא רק סמים, אלא גם כלי נשק ותחמושת.
בסך הכל נעצרו 23 אנשי צוות, מתוכם 17 אזרחי הפיליפינים. שישה אנשי צוות נוספים – אזרחי הולנד וסורינאם – נמצאו כשהם מסתתרים בתוך הספינה בזמן עליית הכוחות לסיפון. בית המשפט הורה להחזיק את כל העצורים במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות, תוך ציון חומרת העבירות, חשש מהימלטות וסיכון להמשך פעילות פלילית.
