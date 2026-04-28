במשך 19 חודשים הם עקבו אחרי כל צעד שלו, ממתינים לרגע ש"הגנן" יחשוף את עקב האכילס שלו. ביום שני האחרון, במבצע בעל "דיוק כירורגי", הקיפו למעלה מ-500 חיילים, שישה מסוקים ומטוסי קרב בקתה מבודדת באל מיראדור, סמוך לעיר הנופש פוארטו ויארטה. למרות שהיה מוגן על ידי צבא קטן של 60 חמושים ו-30 טנדרים, הגורל של אודיאס פלורס סילבה הוכרע ללא ירייה אחת.

כשהכוחות המיוחדים סגרו עליו, ניסו מלוויו של פלורס ליצור הסחת דעת ולהתפזר, אך הטבעת כבר נסגרה. פלורס, האיש שהיה אמור לרשת את כס המלכות של קרטל "הדור החדש של חליסקו" (CJNG), נמצא כשהוא מנסה להסתתר בתוך תעלת ניקוז בצד הדרך.

תיעוד מעצר "אל ג'רדינרו", מבכירי קרטל חליסקו, במבצע משולב של הצי (Marina), הצבא (Defensa), התובע הפדרלי (FGR), המשמר הלאומי (GN) ומשרד הביטחון (Seguridad).

מעצרו של פלורס מגיע חודשיים בלבד לאחר חיסולו של מנהיג ומייסד הקרטל, נמסיו אוסגרה ("אל מנצ'ו"), במבצע צבאי דרמטי. פלורס, ששימש כראש האבטחה של אל מנצ'ו וכמפקד אזורי השולט על נתיבי הברחה אסטרטגיים לאורך חוף האוקיינוס השקט, סומן מיד כיורש הפוטנציאלי. מומחים טוענים כי למעצרו עשויה להיות השפעה גדולה אף יותר על פעילות הקרטל מאשר לחיסולו של המנהיג המיתולוגי עצמו, שכן פלורס ניהל בפועל את מעבדות הסמים ורשתות ההפצה בתוך ארצות הברית. על הרצפה במרחק 50 ס"מ מהנשיא: המנטליסט הישראלי משחזר את רגעי הירי הדרמטי ישראל גראדווהל | 27.04.26 הלחץ מצד וושינגטון המבצע לא התרחש בחלל ריק. מקסיקו פועלת תחת לחץ כבד מצד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאיים בפעולה צבאית חד-צדדית אם הממשלה המקסיקנית לא תילחם בקרטלים בנחישות. רשויות ארה"ב, שהציעו פרס של 5 מיליון דולר על ראשו של פלורס, סיפקו מודיעין קריטי ומעקב אווירי שהובילו ללכידתו. פלורס מבוקש להסגרה בארה"ב בגין קשירת קשר להפצת קוקאין, הרואין והחזקת נשק.

פרס כפסי על ראשו של אל ג'רדינרו

המעצר כבר מעורר גלי הדף בשטח. דיווחים מקומיים במדינת נייאריט מצביעים על כך שחמושים מהקרטל הגיבו בהצתת מכוניות ובתי עסק כפעולת תגמול. במקביל, רשויות החוק הצליחו לעצור גם את סזאר אלחנדרו, המכונה "אל גוארו קונטה", שנחשב לאחד ממלביני ההון המרכזיים של פלורס.

פעולת תגמול של הקרטל אחרי המבצע ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד מקסיקו מתכוננת לארח תחרות ספורט עולמית (מונדיאל) בקרוב, מעצרו של "אל ג'רדינרו" נתפס כהישג משמעותי עבור הנשיאה המבצע הכירורגי שהפיל את יורש הקרטל החזק בעולם קלאודיה שיינבאום, המנסה להוכיח כי היא מסוגלת להשיב את הסדר למדינה מוכת האלימות. אך כפי שמזהירים אנליסטים, ארגוני פשיעה בסדר גודל כזה נוטים להמציא את עצמם מחדש במהירות, גם לאחר מכות קשות כאלה.