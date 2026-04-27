טראמפ התפרץ על הכתבת בריאיון: "את קוראת שטויות של איש חולה"

טראמפ בריאיון, אילוסטרציה ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את כתבת סי-בי-אס ניוז נורה אודונל ואת תוכנית התחקירים "60 דקות" במהלך ריאיון ששודר ביום ראשון, לאחר שזהות החשוד בירי באירוע ארוחת כתבי הבית הלבן נחשפה ופורסמו פרטים מתוך מניפסט שכתב.

הרשויות זיהו את החשוד כקול אלן, בן 31 מקליפורניה, שלפי הדיווחים פרסם ברשתות החברתיות תכנים נגד הנשיא. במהלך הריאיון הקריאה אודונל קטעים מהמניפסט, בהם הוזכרו טענות הנוגעות למעשים חמורים שביצע כביכול הנשיא. בתגובה אמר טראמפ כי "חיכיתי שתקראי את זה כי ידעתי שתעשי את זה, כי אתם אנשים נוראים. אנשים נוראים". הנשיא הכחיש מכל וכול את ההאשמות וציין, "את קוראת את השטויות האלה של אדם חולה? קישרו אותי לכל מיני דברים שאין להם שום קשר אליי. זוכיתי לחלוטין". "את צריכה להתבייש בעצמך שאת מקריאה את זה כי אני לא אף אחד מהדברים האלה", הוסיף הנשיא בזעם.

טראמפ מפונה מהזירה ברקע היריות ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

אודונל ניסתה להבהיר כי היא מצטטת את דברי החשוד בלבד, אך טראמפ המשיך לתקוף אותה וכינה אותה "מבישה". "לא היית צריכה לקרוא את זה ב'60 דקות'. את מבוכה", הוא טען, והוסיף: "אבל תמשיכי, בואי נסיים את הריאיון".

בהמשך הריאיון נשאל טראמפ האם הירי ישפיע על יחסיו עם התקשורת המרכזית, והשיב כי "מסיבה כלשהי אנחנו לא מסכימים על הרבה נושאים. אנחנו מדברים על פשיעה, אני מאוד חזק בנושא הזה. נראה שהעיתונות לא. זה לא רק העיתונות, זו העיתונות יחד עם הדמוקרטים, כי הם כמעט אותו דבר. זה הדבר הכי מטורף".

"לא רוצה להביך אתכם"

טראמפ הופיע לאחרונה בתוכנית "60 דקות" בנובמבר 2025, אז גם מתח ביקורת על התוכנית לאחר שסוכנות סי-בי-אס וחברת האם שלה הגיעו עמו להסדר פיצויים בגובה 16 מיליון דולר. הפיצויים הגיעו בעקבות תביעה שהגיש, בטענה כי ראיון עם סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס נערך באופן מטעה.

טראמפ אמר אז כי "'60 דקות' שילמו לי הרבה כסף, ואני לא רוצה להביך אתכם, ואני בטוח שלא תציגו את זה", והוסיף בהתייחס להנהלת סי-בי-אס כי "יש לכם הנהגה חדשה מצוינת". עוד טען כי התוכנית "נאלצה לשלם לי הרבה כסף כי הם הוציאו תשובה שלה שהייתה כל כך גרועה".