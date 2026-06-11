המדינה שתחסום כל סנקציה על בן גביר: "אפילו אל תנסו"

בהתנגדות נחרצת למהלכים האירופיים נגד ישראל, הבהיר שר החוץ הצ'כי פטר מצ'ינקה כי ארצו תחסום כל ניסיון של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. ההצהרה הגיעה על רקע דיונים באיחוד בנוגע ליחסו של השר למשט לעזה ולפעילי הסיוע הימי.

בראיון ל'בלומברג', מסר מצ'ינקה כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי: "אפילו אל תנסו, כי אנחנו נחסום" כל הצעה כזו אם תועלה לפני הבחירות בישראל. לדבריו, הטלת סנקציות על בן גביר תשיג את ההפך מהמטרה המוצהרת.

"מהלך כזו רק יחזק את הפופולריות של בן גביר בישראל ויעניק לו דחיפה פוליטית", טען שר החוץ הצ'כי. הוא הדגיש כי צ'כיה תעמוד בפרץ מול כל ניסיון להעביר החלטה שכזו במועצת האיחוד האירופי, שם נדרש אישור פה אחד של כל המדינות החברות.

ההתנגדות הצ'כית מגיעה על רקע גל סנקציות אירופי נגד ישראל בחודשים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, צרפת הטילה רק השבוע איסור כניסה על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לצד עשרות מתנחלים. שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו טען כי סמוטריץ' "מקדם באופן פעיל את סיפוח הגדה המערבית".