כיכר השבת
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המדינה שתחסום כל סנקציה על בן גביר: "אפילו אל תנסו"

שר החוץ הצ'כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי כי ארצו תחסום כל הצעה להטיל סנקציות על השר בן גביר • לדבריו, מהלך כזה רק יחזק את פופולריות השר בישראל | ההתנגדות הנחרצת (בעולם)

פעילי המשט ובן גביר

בהתנגדות נחרצת למהלכים האירופיים נגד ישראל, הבהיר שר החוץ הצ'כי פטר מצ'ינקה כי ארצו תחסום כל ניסיון של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על השר לביטחון לאומי . ההצהרה הגיעה על רקע דיונים באיחוד בנוגע ליחסו של השר למשט לעזה ולפעילי הסיוע הימי.

בראיון ל'בלומברג', מסר מצ'ינקה כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי: "אפילו אל תנסו, כי אנחנו נחסום" כל הצעה כזו אם תועלה לפני הבחירות בישראל. לדבריו, הטלת סנקציות על בן גביר תשיג את ההפך מהמטרה המוצהרת.

"מהלך כזו רק יחזק את הפופולריות של בן גביר בישראל ויעניק לו דחיפה פוליטית", טען שר החוץ הצ'כי. הוא הדגיש כי צ'כיה תעמוד בפרץ מול כל ניסיון להעביר החלטה שכזו במועצת האיחוד האירופי, שם נדרש אישור פה אחד של כל המדינות החברות.

ההתנגדות הצ'כית מגיעה על רקע גל סנקציות אירופי נגד ישראל בחודשים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, צרפת הטילה רק השבוע איסור כניסה על שר האוצר , לצד עשרות מתנחלים. שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו טען כי סמוטריץ' "מקדם באופן פעיל את סיפוח הגדה המערבית".

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

רקע: המתיחות סביב בן גביר

המתיחות האירופית סביב השר בן גביר התגברה בעקבות סרטון שפרסם, בו נראה לועג לפעילי משט סומוד העולמי שניסו להגיע לעזה. הסרטון עורר זעם ברחבי העולם, וכפי שפרסמנו, איטליה אף פתחה בחקירה פלילית נגד השר בעקבות האירוע.

ארגונים פרו-פלסטיניים ומומחי משפט בינלאומי פנו לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג בבקשה להרחיב את החקירה הקיימת על המצב בשטחים הפלסטיניים, כך שתכלול גם את אירועי המשט. הם טענו כי חלק מהפעילים דיווחו על התעללות ומכות במהלך המעצר.

בנימין נתניהואיתמר בן גבירבצלאל סמוטריץ'בית הדין הבינלאומי בהאגהשר לביטחון לאומיבחירות 2026

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