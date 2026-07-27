שובר שוויון מול ישראל: רוסיה שולחת לאיראן 20 סוחוי מתקדמים

עידן חדש ומורכב במזרח התיכון מקבל חותמת רשמית: מוסקבה השלימה את חלקה בעסקת הענק הביטחונית ושוברת את כל הכלים עבור בירת טהרן. כפי שפורסם לראשונה באתר "כיכר השבת", רוסיה השלימה את ייצור המנה הראשונה הכוללת 20 מטוסי קרב מתקדמים מדגם סוחוי Su-35, כאשר מפעל המטוסים בסיביר ממשיך בקצב מוגבר כדי להעביר לטהרן כ-30 מטוסים נוספים עד תחילת שנת 2027.
העסקה הכוללת, המוערכת בכ-6 מיליארד יורו, צפויה להסתיים בשנת 2028 עם אספקת 48 מטוסי סוחוי מתקדמים לחיל האוויר האיראני. המהלך מסמן קפיצת מדרגה טכנולוגית חסרת תקדים עבור איראן, שהתבססה במשך עשורים על מטוסים אמריקאיים מיושנים מתקופת השאה ומטוסי מיג-29 ישנים.
עסקת "תן וקח" עם מוסקבה
התמורה שמעניקה איראן לרוסיה – בדמות אלפי כטב"מים מתאבדים וסיוע צבאי במלחמה באוקראינה – הפכה את מוסקבה למחויבת עד כדי תיעדוף ייצור המטוסים לאיראן על פני אספקה לצבא רוסיה עצמו. כידוע, שיתוף הפעולה בין רוסיה לאיראן התעצם בשנים האחרונות, כאשר נשיא אוקראינה זלנסקי חשף לאחרונה כי תמונות לוויין רוסיות מגיעות לאיראן לפני תקיפות במפרץ.
על פי הנתונים שפורסמו, המטוסים הראשונים כבר בנויים ומוכנים ברוסיה, אך טרם נחתו פיזית באיראן עקב עיכובים בשדרוג התשתיות הקרקעיות בבסיסי חיל האוויר כמו חמדאן ואספהאן. הבסיסים חייבים התאמה ללוגיסטיקה, למסלולים ולדלק של מטוס קרב כבד ומודרני.
קפיצת מדרגה טכנולוגית
ה-Su-35, המכונה בנאט"ו Flanker-E, הוא מטוס רב-משימתי מתקדם מדור 4.5, הכולל יכולת תמרון קיצונית, מכ"ם עוצמתי, נשיאת חימוש כבד במשקל 8 טון וטווח טיסה של כ-1,600 קילומטרים ללא תדלוק. ההסכם חורג מאספקת מטוסים בלבד וכולל אספקת למעלה מ-300 טילי אוויר-אוויר מתקדמים, מטוסי אימון לטייסים מדגם Yak-130, לצד מגעים מתקדמים להספקת מערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג S-400.
כפי שפורסם בכתבה קודמת באתר, איראן כבר הוכיחה יכולת להטמיע טכנולוגיות מתקדמות במטוסי קרב, כאשר שיתוף פעולה בין הודו לאיראן אפשר הטמעת פצצות גולשות מתקדמות על מטוסי סוחוי ארמניים. הידע הזה צפוי לסייע לאיראנים בהטמעת המערכות החדשות.
האתגרים החדשים לצה"ל
יתרון החמקנות הישראלי נשמר: הסוחוי-35 הוא מטוס גדול ובולט במכ"ם ואינו חמקן. מטוסי ה-F-35I ("אדיר") נהנים מעליונות טכנולוגית של דור 5, עם יכולת לזהות, לנעול ולשגר טילים מעבר לטווח הראייה לפני שהסוחוי מזהה את קיומם. עליונות זו הוכחה מעשית לאחרונה עם דיווח על הפלת מטוס אימון איראני מסוג Yak-130 בשמי טהרן על ידי מטוס F-35 ישראלי.
עם זאת, איראן תציב את מטוסי ה-Su-35 כקו הגנה אווירי סביב מתקני הגרעין בנתנז ובפורדו, מה שיחייב התמודדות עם קרבות אוויר פוטנציאליים מול טילים ארוכי טווח. בנוסף, הטווח המבצעי הרחב יאפשר לאיראן לנסות ליירט מטוסי תדלוק או מודיעין ישראליים הרחק משטחה, כגון מעל עיראק או המפרץ הפרסי.
מנגד, עקומת הלמידה והטמעה מורכבת תיקח לאיראנים מספר שנים, מה שמעניק לישראל זמן היערכות. כידוע, ארצות הברית מחמשת את ישראל במערכות לייזר מתקדמות וטילי פטריוט במסלול חירום, בצעד שנועד לחזק את יכולות ההגנה האווירית מול האיומים המתגברים.
ברית צבאית הדוקה
העסקה מסמנת את העמקת הברית הצבאית בין מוסקבה לטהרן. כפי שדווח בעבר, מטוסי קרב רוסיים מדגם Su-35 ביצעו תמרונים מסוכנים מול מטוס סיור בריטי מעל הים השחור, כאשר התקרבו למרחק של שישה מטרים בלבד. התקרית הדגימה את היכולות המתקדמות של המטוס ואת הנכונות הרוסית להפגין עוצמה.
מערכת הביטחון הישראלית נותרת דרוכה ומנתחת את ההשלכות האסטרטגיות של העסקה. בעוד שהיתרון הטכנולוגי נשמר בידי ישראל, האיום החדש מחייב התאמות מבצעיות והיערכות מודיעינית מתמשכת.
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