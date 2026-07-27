שובר שוויון מול ישראל: רוסיה שולחת לאיראן 20 סוחוי מתקדמים

מטוסי סוחוי - צילום: משרד ההגנה הרוסי @mod_russia מטוסי סוחוי | צילום: צילום: משרד ההגנה הרוסי @mod_russia 10 10 0:00 / 3:40

עידן חדש ומורכב במזרח התיכון מקבל חותמת רשמית: מוסקבה השלימה את חלקה בעסקת הענק הביטחונית ושוברת את כל הכלים עבור בירת טהרן. כפי שפורסם לראשונה באתר "כיכר השבת", רוסיה השלימה את ייצור המנה הראשונה הכוללת 20 מטוסי קרב מתקדמים מדגם סוחוי Su-35, כאשר מפעל המטוסים בסיביר ממשיך בקצב מוגבר כדי להעביר לטהרן כ-30 מטוסים נוספים עד תחילת שנת 2027.

העסקה הכוללת, המוערכת בכ-6 מיליארד יורו, צפויה להסתיים בשנת 2028 עם אספקת 48 מטוסי סוחוי מתקדמים לחיל האוויר האיראני. המהלך מסמן קפיצת מדרגה טכנולוגית חסרת תקדים עבור איראן, שהתבססה במשך עשורים על מטוסים אמריקאיים מיושנים מתקופת השאה ומטוסי מיג-29 ישנים.

מטוס הסוחוי ( צילום: משרד ההגנה של רוסיה )

האתגרים החדשים לצה"ל

יתרון החמקנות הישראלי נשמר: הסוחוי-35 הוא מטוס גדול ובולט במכ"ם ואינו חמקן. מטוסי ה-F-35I ("אדיר") נהנים מעליונות טכנולוגית של דור 5, עם יכולת לזהות, לנעול ולשגר טילים מעבר לטווח הראייה לפני שהסוחוי מזהה את קיומם. עליונות זו הוכחה מעשית לאחרונה עם דיווח על הפלת מטוס אימון איראני מסוג Yak-130 בשמי טהרן על ידי מטוס F-35 ישראלי.

עם זאת, איראן תציב את מטוסי ה-Su-35 כקו הגנה אווירי סביב מתקני הגרעין בנתנז ובפורדו, מה שיחייב התמודדות עם קרבות אוויר פוטנציאליים מול טילים ארוכי טווח. בנוסף, הטווח המבצעי הרחב יאפשר לאיראן לנסות ליירט מטוסי תדלוק או מודיעין ישראליים הרחק משטחה, כגון מעל עיראק או המפרץ הפרסי.

מנגד, עקומת הלמידה והטמעה מורכבת תיקח לאיראנים מספר שנים, מה שמעניק לישראל זמן היערכות. כידוע, ארצות הברית מחמשת את ישראל במערכות לייזר מתקדמות וטילי פטריוט במסלול חירום, בצעד שנועד לחזק את יכולות ההגנה האווירית מול האיומים המתגברים.

צבא ארמניה - צילום: משרד ההגנה של ארמניה | חשבון רשמי צבא ארמניה | צילום: צילום: משרד ההגנה של ארמניה | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:48

ברית צבאית הדוקה

העסקה מסמנת את העמקת הברית הצבאית בין מוסקבה לטהרן. כפי שדווח בעבר, מטוסי קרב רוסיים מדגם Su-35 ביצעו תמרונים מסוכנים מול מטוס סיור בריטי מעל הים השחור, כאשר התקרבו למרחק של שישה מטרים בלבד. התקרית הדגימה את היכולות המתקדמות של המטוס ואת הנכונות הרוסית להפגין עוצמה.

מערכת הביטחון הישראלית נותרת דרוכה ומנתחת את ההשלכות האסטרטגיות של העסקה. בעוד שהיתרון הטכנולוגי נשמר בידי ישראל, האיום החדש מחייב התאמות מבצעיות והיערכות מודיעינית מתמשכת.