הציור שעורר סערה ( צילום: מסך )

ולדימיר פוטין מצא את עצמו שוב במרכזה של פדיחה בינלאומית, לאחר שחגיגות "יום הצי" המפוארות של רוסיה הפכו לבדיחה ויראלית ברשתות החברתיות. במהלך שידורי החגיגות, שתפקידן להפגין את כוחה הצבאי של רוסיה לעולם, נתפסה בעדשת המצלמה "צוללת" שהתגלתה כלא יותר מאשר ציור על קיר.

התיעוד המביך הופץ במהירות ברחבי הרשת, וסימל יותר מכל את הפאניקה של הצבא הרוסי לחשוף כלי נשק אמיתיים מחשש למתקפה אוקראינית - הציור כמובן עורר גל של לעג כלפי המוכנות הצבאית הרוסית והניסיון לייצר מצג שווא של עוצמה. גולשים רבים הגיבו בהומור שחור על גורלו של איש הצוות שאחראי לשידור, כשחלקם התבדחו כי "הצלם כנראה כבר בדרך לקולימה" (אזור הידוע במחנות עבודה ברוסיה) לאחר שחשף את הבלוף בשידור חי.

פוטין ביום הצי ( צילום: מסך )

כבר ביום הניצחון על גרמניה הנאצית 2026 במקום מפגן כוח צבאי מרשים, צופים רבים הופתעו לראות שימוש נרחב בסרטוני תעמולה והדמיות של מערכות נשק, בעוד שחלק מכלי הנשק הכבדים נעדרו מהבמה. המראה עורר ביקורת ולעג ברשת, כאשר גולשים טענו כי הקרמלין נאלץ להציג "כוח על המסך" במקום עוצמה צבאית אמיתית בשטח

בשנה האחרונה גם התפרסמה תמונה המפרטת את אמצעי ההגנה החדשים נגד רחפנים וכלי שיט בלתי מאוישים בסיפון צוללת רוסית מסדרת KILO. התמונה חשפה: מקלע כבד לליירוט איומים מטווח קצר, פנס חיפוש לזיהוי וגילוי איומים בלילה, כלוב הגנה מעל הגשר להגנה מפני רחפנים מתאבדים, ומחסום צף במים - גדר היקפית לבלימת סירות נפץ אוטונומיות.

אמצעי ההגנה החדשים נגד רחפנים וכלי שיט בלתי מאוישים בסיפון צוללת רוסית מסדרת KILO: ( צילום: רשתות חברתיות )

אמצעי ההגנה החדשים נגד רחפנים וכלי שיט בלתי מאוישים בסיפון צוללת רוסית מסדרת KILO: ( צילום: רשתות חברתיות )

בקרמלין מיהרו להבין את גודל הנזק התדמיתי. על פי הדיווחים, השלטונות כבר החלו בביצוע "בקרת נזקים" וניקו את הצילומים המביכים מהאתרים הרשמיים של הממשל.

עם זאת, כפי שקורה לעיתים קרובות בעידן הדיגיטלי, המאמצים הללו הגיעו מאוחר מדי; התיעוד כבר הספיק להפוך לנחלת הכלל, תחת המסר המהדהד: "האינטרנט לעולם לא שוכח".