יצחק בנדהן, פראמדיק מד”א ממרחב ירושלים, החזיק בביתו שבבית שמש אמבולנס כונן, המשמש להזנקה לאירועי חירום רפואיים באזור מגוריו. אלא שאחד המקרים המרגשים ביותר בחייו לא הגיע דרך מוקד 101 – אלא התחיל בביתו.

כשאשתו יעל שהייתה בהריון מתקדם כרעה ללדת, העלה אותה יצחק לאמבולנס והחל בנסיעה לעבר בית החולים, כשהיא כבר בעיצומם של צירים מתקדמים. אלא שבמהלך הדרך התברר שלא יספיקו להגיע בזמן.

יעל הרגישה שלא תגיע בזמן לבית החולים, ויצחק עצר מיד את האמבולנס בצד הדרך במקום בטוח. בתוך דקות ספורות, כשהוא מלווה את אשתו ברגעים הדרמטיים ביותר, יילד את בתם – תינוקת בריאה ומתוקה שהגיחה לאוויר העולם בתוך האמבולנס.

יצחק סיפר: "בתור פראמדיק במד”א יצא לי ליילד כבר לא מעט תינוקות, אבל אירוע כזה עוד לא חוויתי. כשיעל אמרה לי שהיא עומדת ללדת, עצרתי מיד בצד הדרך וניגשתי אליה. ראיתי שהיא כבר בשלב מתקדם ושאין שום סיכוי שנגיע לבית החולים בזמן, אז פשוט עשיתי את מה שאני יודע לעשות. לא ידענו אם התינוק יהיה בן או בת, וכשראינו שמדובר בתינוקת זו הייתה הפתעה מרגשת במיוחד. לצד ההתרגשות מהלידה עצמה, העובדה שזכיתי ליילד את הבת שלי במו ידיי היא רגע שלא אשכח לעולם".