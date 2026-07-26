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מיליוני עוקבים

הקוף ששבר את הלב חוגג שנה: עשרות אלפי ברכות הגיעו מכל העולם לפאנץ'

הוא התחיל את חייו לבד, דחוי וחסר ביטחון, כשהוא נאחז בבובת אורנגאוטן כדי למצוא נחמה | שנה אחת בלבד לאחר מכן, פאנץ' המקוק היפני הפך לאחד מבעלי החיים המפורסמים בעולם (חדשות בעולם)

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פאנץ' (צילום: גן החיות של העיר איצ'יקאווה)

פאנץ', גור מקוק יפני מגן החיות והגנים הבוטניים איצ'יקאווה הסמוך לטוקיו, הפך בשנה האחרונה לסמל עולמי של חוסן והתמודדות. ביום הולדתו הראשון הוא קיבל מתנה שלא הרבה בעלי חיים זוכים לה: אלפי מסרים של אהבה ממעריצים בכל העולם.

עשרות אלפי כרטיסי ברכה הגיעו לגן החיות לקראת יום הולדתו של פאנץ', והוצגו למבקרים שהגיעו במיוחד כדי לראות את הכוכב הקטן מקרוב.

הסיפור של פאנץ' החל ברגע עצוב. לאחר שנולד, הוא ננטש על ידי אמו והתקשה להשתלב בין חברי הלהקה. בתמונות שהפכו ויראליות ברשת הוא נראה כשהוא מחבק בחוזקה בובת אורנגאוטן גדולה של איקאה, שהפכה עבורו לתחליף לחום ולביטחון שחיפש.

הסרטונים שפרסם גן החיות ברשתות החברתיות הפכו אותו במהירות לכוכב בינלאומי. מיליוני אנשים עקבו אחר הניסיונות שלו להשתלב, והביעו תקווה שהוא יצליח להתגבר על הקשיים.

אך הסיפור של פאנץ' קיבל סוף טוב. אנשי גן החיות מספרים כי כיום הוא כבר פחות תלוי בבובה, מתקשר יותר עם קופים אחרים ומשחק עם גורים נוספים. "הוא בונה את מקומו כחבר בקבוצה", סיפר טקשי יאסונאגה מגן החיות.

התקרית האלימה עם פאנץ'
התקרית האלימה עם פאנץ'| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התהילה של פאנץ' שינתה גם את גורל המקום שבו הוא חי. גן החיות, שבעבר משך כמה מאות מבקרים ביום בלבד, הפך ליעד פופולרי עבור אלפי מעריצים מיפן ומחוצה לה. בזכות הפופולריות שלו גויסו כ־58 מיליון ין יפני, ששימשו בין היתר לשדרוג מערכת מיזוג האוויר בגן החיות.

עם זאת, הפרסום הביא גם רגעים בעייתיים. בחודש מאי שני יוטיוברים אמריקאים פרצו למתחם הקופים, ובמקרה אחר אדם לא מזוהה כיוון פנס לייזר לעבר פאנץ'.

פאנץ' עם הבובה
פאנץ' עם הבובה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אבל עבור המעריצים, פאנץ' נשאר סמל קטן של כוח והתמדה. אחת המבקרות אמרה עליו: "הוא פשוט לא מוותר. לראות אותו ממשיך קדימה נותן לי כוח".

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