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שריפה בגודל של פריז

"קחו את הילדים והחיות וצאו! האש מתקרבת" | תיעוד דרמטי מפינוי תושבים בצרפת

האש מתקרבת לבתים, וכוחות הכיבוי עדיין לא הצליחו להשתלט על האש הגדולה שממשיכה להבעיר את מחוז ז'ירונד בצרפת | האש קרובה מרחק של קילומטרים בודדים מהעיר הגדולה בורדו, והחשש הגדול שהיא תגיע לעיר | שר הפנים הצרפתי: "המצב ללא שליטה" (חדשות) 

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חייל צרפתי מפנה תושבים
חייל צרפתי מפנה תושבים| צילום: צילום: הז'נדרמריה הצרפתית

שריפת ענק משתוללת בדרום-מערב צרפת ומאיימת באופן ישיר על אזור המטרופולין של העיר בורדו. כ-55,000 בני אדם נוספים נדרשו להתפנות מבתיהם במהלך הלילה. בכך עולה מניין המפונים הכולל באזור ליותר מ-250,000 בני אדם, באירוע שנחשב לאחד ממבצעי הפינוי האזרחי הגדולים בתולדות המדינה בעת שגרה.

האש כילתה עד כה שטח כולל של כ-42,000 הקטאר, שטח שמוערך כגדול פי ארבעה משטחה של העיר פריז. תנאי מזג אוויר קיצוניים, יובש מתמשך ורוחות חזקות ומשתנות מקשים מאוד על מאמצי ההשתלטות של כוחות הכיבוי וההצלה.

שר הפנים לורן נונייז התייחס למצב בשטח ומסר כי "הסיטואציה נותרה בלתי פתורה לחלוטין". לדבריו, "השריפה חזרה להיות אלימה מאוד ובלתי צפויה, כשהיא מייצרת רוחות משל עצמה ומתקדמת באופן בלתי צפוי לעבר אזור המטרופולין של בורדו". הוא הוסיף כי "היא הפכה רגועה יותר לקראת סוף הלילה".

ראש עיריית בורדו, תומאס קזנאב, תיאר את האש כמי שנמצאת "בשערי האזור המטרופוליטני", במרחק של כ-15 קילומטרים בלבד מהעיר. העירייה הכשירה מרכז תערוכות גדול כמקלט חירום עבור אלפי מפונים. עם זאת, הרשויות הבהירו כי פינוי של בורדו עצמה, שבה מתגוררים כ-268,000 תושבים, אינו עומד כעת על הפרק.

כ-2,500 לוחמי אש פועלים ברחבי המחוז, כשהם נתמכים ב-18 מטוסים ומסוקים לכיבוי אש ובסיוע של כ-1,500 חיילים. בנוסף, מדינות באיחוד האירופי שלחו מטוסי כיבוי ומסוקים כדי לסייע במאמצים הבלימה מהאוויר.

שריפהצרפתפינוי תושביםבורדו

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כשמתפללים בימים הנוראים מי באש תחשבו אפילו רק על הרכוש... מובטחני שנתפלל יותר בכוונה בעזרת ד' שד' ישמור אותנו מכל נזק ותקלה מכל אסון וחבלה!!!
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