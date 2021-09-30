כ-55,000 תושבים נוספים פונו במהלך הלילה מאזור בורדו • השריפות כילו שטח פי 4 מפריז, 240 בתים נהרסו ו-75 כבאים נפגעו | "המצב ללא שליטה" | העיר הגדולה בורדו מאוימת מלהבות הענק, שהתקרבו למרחק של קילומטרים בודדים בלבד | מהדורות החדשות בצרפת בשידורים מיוחדים בעקבות המצב (בעולם)
האש מתקרבת לבתים, וכוחות הכיבוי עדיין לא הצליחו להשתלט על האש הגדולה שממשיכה להבעיר את מחוז ז'ירונד בצרפת | האש קרובה מרחק של קילומטרים בודדים מהעיר הגדולה בורדו, והחשש הגדול שהיא תגיע לעיר | שר הפנים הצרפתי: "המצב ללא שליטה" (חדשות)