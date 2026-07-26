שריפות ענק ממשיכות להשתולל בדרום-מערב צרפת ומאיימות באופן ישיר על אזור המטרופולין של העיר בורדו. במהלך הלילה נדרשו כ-55,000 בני אדם נוספים להתפנות מבתיהם, כך שמניין המפונים הכולל באזור עולה ליותר מ-250,000 בני אדם - באחד ממבצעי הפינוי האזרחי הגדולים בתולדות צרפת בעת שגרה.

בתיעוד דרמטי שפורסם ברשתות ונראה למעלה, נצפו קבוצת לוחמי אש מנסים לתחם שריפה ביער, כאשר האש קופצת לעברם לפתע וכמעט לופתת אותם.

על פי הנתונים שפורסמו, האש כילתה עד כה שטח כולל של כ-42,000 הקטאר, שטח המוערך כגדול פי ארבעה משטחה של העיר פריז. כ-240 בתים נהרסו כליל, ולפחות 75 כבאים נפגעו במהלך מאמצי הכיבוי. תנאי מזג אוויר קיצוניים, יובש מתמשך ורוחות חזקות ומשתנות מקשים מאוד על מאמצי ההשתלטות של כוחות הכיבוי וההצלה.

"המצב ללא שליטה" - שר הפנים מזהיר

שר הפנים הצרפתי לורן נונייז התייחס למצב בשטח ומסר כי "הסיטואציה נותרה בלתי פתורה לחלוטין". לדבריו, "השריפה חזרה להיות אלימה מאוד ובלתי צפויה, כשהיא מייצרת רוחות עצומות ומתקדמת באופן בלתי צפוי לעבר אזור המטרופולין של בורדו". עם זאת, הוא הוסיף כי "היא הפכה רגועה יותר לקראת סוף הלילה".

ראש עיריית בורדו, תומאס קזנאב, תיאר את האש כמי שנמצאת "בשערי האזור המטרופוליטני", במרחק של כ-15 קילומטרים בלבד מהעיר. העירייה הכשירה מרכז תערוכות גדול כמקלט חירום עבור אלפי מפונים. עם זאת, הרשויות הבהירו כי פינוי של בורדו עצמה, שבה מתגוררים כ-268,000 תושבים, אינו בסדר היום כרגע.