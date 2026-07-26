שריפות ענק ממשיכות להשתולל בדרום-מערב צרפת ומאיימות באופן ישיר על אזור המטרופולין של העיר בורדו. במהלך הלילה נדרשו כ-55,000 בני אדם נוספים להתפנות מבתיהם, כך שמניין המפונים הכולל באזור עולה ליותר מ-250,000 בני אדם - באחד ממבצעי הפינוי האזרחי הגדולים בתולדות צרפת בעת שגרה.
בתיעוד דרמטי שפורסם ברשתות ונראה למעלה, נצפו קבוצת לוחמי אש מנסים לתחם שריפה ביער, כאשר האש קופצת לעברם לפתע וכמעט לופתת אותם.
על פי הנתונים שפורסמו, האש כילתה עד כה שטח כולל של כ-42,000 הקטאר, שטח המוערך כגדול פי ארבעה משטחה של העיר פריז. כ-240 בתים נהרסו כליל, ולפחות 75 כבאים נפגעו במהלך מאמצי הכיבוי. תנאי מזג אוויר קיצוניים, יובש מתמשך ורוחות חזקות ומשתנות מקשים מאוד על מאמצי ההשתלטות של כוחות הכיבוי וההצלה.
"המצב ללא שליטה" - שר הפנים מזהיר
שר הפנים הצרפתי לורן נונייז התייחס למצב בשטח ומסר כי "הסיטואציה נותרה בלתי פתורה לחלוטין". לדבריו, "השריפה חזרה להיות אלימה מאוד ובלתי צפויה, כשהיא מייצרת רוחות עצומות ומתקדמת באופן בלתי צפוי לעבר אזור המטרופולין של בורדו". עם זאת, הוא הוסיף כי "היא הפכה רגועה יותר לקראת סוף הלילה".
ראש עיריית בורדו, תומאס קזנאב, תיאר את האש כמי שנמצאת "בשערי האזור המטרופוליטני", במרחק של כ-15 קילומטרים בלבד מהעיר. העירייה הכשירה מרכז תערוכות גדול כמקלט חירום עבור אלפי מפונים. עם זאת, הרשויות הבהירו כי פינוי של בורדו עצמה, שבה מתגוררים כ-268,000 תושבים, אינו בסדר היום כרגע.
מטוס צבאי מגויס למאבק בלהבות
במסגרת מאמצי הכיבוי, הודיע שר הפנים כי מטוס A400M צבאי יגויס שוב למאבק בשריפות. המטוס, שהותאם לפעולות כיבוי אש, המריא מבסיס איסטר בדרום צרפת לביצוע פעולות נוספות באזור ז'ירונד. "המצב נותר בלתי נוח ביותר", הבהיר נונייז, והוסיף כי הרשויות ממשיכות לנטר את התפתחות האש מקרוב.
בנוסף לשריפה בז'ירונד, ממשיכה להשתולל שריפה נוספת במחוז ואר שבדרום צרפת. שם כילו הלהבות כ-4,500 הקטאר תוך פחות משבוע. הפרפקט של ואר, סימון באבר, הזהיר כי "האש עדיין פעילה" והגדיר אותה כ"אש טורנדו" - שריפה שמשנה כיוון באופן בלתי צפוי. "כפרים שפונו בעבר עלולים להיות נתונים שוב לסכנה ולדרוש פינוי נוסף", הבהיר.
גל שריפות ברחבי אירופה
צרפת אינה היחידה הנאבקת בשריפות ענק. גם בספרד ממשיכות להשתולל שריפות במספר אזורים, ללא שליטה מלאה. בתיעוד דרמטי שפורסם מספרד, נראית אש שחצתה מספר קילומטרים תוך 8 דקות בלבד, כשהיא מדלגת מעץ לעץ בחסות רוחות עזות.
מומחי מזג אוויר מזהירים כי גל החום הקיצוני והיובש המתמשך באירופה צפויים להימשך, מה שמקשה על מאמצי הכיבוי ומגביר את הסיכון לפרוץ שריפות נוספות. הרשויות בצרפת קוראות לאזרחים לנקוט משנה זהירות ולציית להוראות הפינוי במידת הצורך.
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