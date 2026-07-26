סופת רעמים עוצמתية שהתרחשה ביום שישי אחר הצהריים בערב הפכה את העיר איסואר שבמחוז פוי-דה-דום במרכז צרפת ל"נוף חורפי" באמצע הקיץ. תושבים ונהגים נדהמו לראות רחובות מכוסים בשכבה עבה של גושי ברד, שיצרה תמונות דרמטיות המתפשטות במהירות ברשתות החברתיות.

בתיעוד שפורסם על ידי חשבון Instant Actu ומשותף אלפי פעמים, נראית מכונית לבנה חונה ברחוב שכוסה כמעט לחלוטין בגושי ברד. השכבה נראית בעובי של עשרות סנטימטרים, עם גושים גדולים שיוצרים מראה של שלג כבד. המכונית מתקדמת בקושי, כשסביבתה מלאה בהצטברות לבנה.

לפי עדויות תושבים ודיווחים מקומיים, מדובר בסופה מקומית מאוד - שהביאה כמות עצומה של ברד. חלק מהתיאורים מדברים על עד 40 ס"מ הצטברות במקומות מסוימים, מה שהפך רחובות לבלתי עבירים זמנית. הברד נשאר גלוי שעות ארוכות לאחר מכן.

האירוע מגיע על רקע גל חום קיצוני שפקד את צרפת ואירופה בשבועות האחרונים. בתחזיות שלפני סוף השבוע הוזהר על סיכון גבוה לברד גדול, גשמים עזים ורעמים בדרום ובמרכז המדינה. מחוז פוי-דה-דום היה בין האזורים שנפגעו קשה מתנאי מזג האוויר הקיצוניים.