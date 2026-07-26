כיכר השבת
תופעת טבע קיצונית

"אני לא יכולה להוציא את הרכב" | סופת ברד אימתנית כיסתה את העיר ב-40 ס"מ קרח

רחובות העיר איסואר כוסו ביום שישי בשכבת ברד עבה של עשרות סנטימטרים • האישה בסרטון מתארת שהכל קרה תוך 10 דקות בלבד, תושבים נדהמו למראה הדרמטי שנוצר | התיעוד המרשים (בעולם)

האירוע החריג בצרפת
האירוע החריג בצרפת| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

סופת רעמים עוצמתية שהתרחשה ביום שישי אחר הצהריים בערב הפכה את העיר איסואר שבמחוז פוי-דה-דום במרכז צרפת ל"נוף חורפי" באמצע הקיץ. תושבים ונהגים נדהמו לראות רחובות מכוסים בשכבה עבה של גושי ברד, שיצרה תמונות דרמטיות המתפשטות במהירות ברשתות החברתיות.

בתיעוד שפורסם על ידי חשבון Instant Actu ומשותף אלפי פעמים, נראית מכונית לבנה חונה ברחוב שכוסה כמעט לחלוטין בגושי ברד. השכבה נראית בעובי של עשרות סנטימטרים, עם גושים גדולים שיוצרים מראה של שלג כבד. המכונית מתקדמת בקושי, כשסביבתה מלאה בהצטברות לבנה.

לפי עדויות תושבים ודיווחים מקומיים, מדובר בסופה מקומית מאוד - שהביאה כמות עצומה של ברד. חלק מהתיאורים מדברים על עד 40 ס"מ הצטברות במקומות מסוימים, מה שהפך רחובות לבלתי עבירים זמנית. הברד נשאר גלוי שעות ארוכות לאחר מכן.

האירוע מגיע על רקע גל חום קיצוני שפקד את צרפת ואירופה בשבועות האחרונים. בתחזיות שלפני סוף השבוע הוזהר על סיכון גבוה לברד גדול, גשמים עזים ורעמים בדרום ובמרכז המדינה. מחוז פוי-דה-דום היה בין האזורים שנפגעו קשה מתנאי מזג האוויר הקיצוניים.

שריפהצרפתספרדמזג אוויר סוערבורדוסופת ברד
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר