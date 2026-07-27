גל השריפות הקשה המשתולל בצרפת ממשיך להתרחב, כאשר מוסדות החירום והממשל במדינה מתמודדים עם אירוע חסר תקדים. שר הפנים לורן נונייז מסר כי מעל 115,000 הקטר עלו באש ברחבי המדינה מתחילת העונה. לדבריו, צוותי החירום נלחמים מדי יום ב-30 עד 40 שריפות במקביל, מתוך יותר מ-13,000 מוקדים שנרשמו מתחילת שנת 2026.

המוקד המרכזי והקשה ביותר נרשם במחוז ז'ירונד, שם השריפה שהחלה בסומוס כילתה כבר כ-42,000 הקטר והובילה לפינוים של כ-220,000 תושבים מבתיהם, לצד פציעתם של 84 לוחמי אש. במקביל, מוקדי אש נוספים ממשיכים לבעור בהוט-קורס, בוואר, בהוט-אלפ ובלאנד.

במחוז הוט-אלפ נפצעו קל חמישה כבאים, בהוט-קורס כילו השריפות מאות הקטרים, ובוואר נסגרו כל שטחי החורש לאחר שהאש כילתה 4,500 הקטר.

בשל התפשטות הלהבות בז'ירונד, הטילה הרשות המחוזית איסור גורף על קיום קייטנות, מחנות קיץ ופעילויות תנועות נוער הכוללות לינה. עם זאת, במהלך הלילה נרשמה רגיעה מסוימת בזכות ירידת גשמים והיחלשות הרוחות, וראש עיריית ססטאס, ז'רום סטפה, דיווח כי האש לא חצתה את הציר המרכזי.

נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיע ברגל ממעונו יחד עם ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו למטה משרד הפנים, על מנת לעמוד בראש ישיבת חמ"ל בינמשרדי מיוחד. בתוך כך, כ-1,500 מפונים קלטו במרכז הירידים בבורדו, בעוד הרשויות מבהירות כי לא תורשה חזרת תושבים לבתיהם בטרם תושג שליטה מלאה בלהבות.

מצב החירום הביא להירתמות נרחבת של הקהילה המקומית, כאשר חקלאים רבים באזור ניו-אקוויטיין התגייסו לסייע לכוחות הכיבוי באמצעות ציוד כבד והזרמת מים. החקלאי סמואל אליקס סיפר כי "זה נראה לנו טבעי לעזור לכבאים. מגיעים חקלאים רבים עם ציוד כבד. מה שבאמת עצר את האש אלו שדות התירס המוסטים, זה מדהים. זה יוצר נקודת אחיזה אמיתית לכבאים."

במקביל למאמצי הכיבוי, גורמי המקצוע מזהירים כי המאבק צפוי להימשך עוד זמן רב. סגן-אלוף דוד אנוטל ציין כי "השריפה בז'ירונד תימשך מספר שבועות, ואף מספר חודשים, עד שנוכל להעביר את ההודעה הסופית שהאש כובתה. יש להכין תגבורות שימשיכו להגיע מכל רחבי צרפת." השרה לפיתוח אזורי, פרנסואז גאטל, הוסיפה כי "המצב הזה לא היה צפוי מכיוון שיש כאן היקף גיאוגרפי שלא ידענו כמותו מעולם."

דובר לוחמי האש, אריק ברוקרדי, הדגיש את נחישות הכוחות ואמר כי "הייתה לנו הפוגה עם הגשם במהלך הלילה, מה שמאפשר לנו לנהל מרוץ נגד הזמן לפני עליית הטמפרטורות." עוד ציין בסיפוק כי "יש להם זעם בבטן, הם בלב המשימה שלהם" ושיבח את העובדה ש-"אף אזרח לא נפגע." בנוסף, דוברת הממשלה מוד ברז'ון הבהירה כי "פינוי בורדו אינו עומד על הפרק כרגע."

במישור הכלכלי, שר הכלכלה רולאן לסקור הגדיר את הנזק לעסקים באזור כ-"מכת רעם כלכלית", לאחר מיליוני אירו של נזקים ופינוים של מעל 13,000 עסקים. לסקור הודיע כי חברות הביטוח "יתחייבו לכך שכל אלו שנעקרו מבתיהם יוכלו לקבל החזר על הוצאות המגורים החלופיים בהתאם לתנאי החוזה, בין אם ביתם נפגע ובין אם לאו."

למרות ההפוגה הזמנית, הציפיות להמשך נותרו מתוחות. ראש עיריית לז'-קאפ-פרה, פיליפ דה גונביל, מזהיר כי "לרעתנו, תנאי מזג האוויר אינם פוזיטיביים לייצוב האש. חווינו הפוגה אך אנו חוששים שהתפתחות שלילית של השריפה תתחדש. השעות הקרובות יהיו מכריעות לשליטה במצב." מנגד, במחוז ואר הוחלט על תגבור אוורירי מסיבי הכולל מטוסי כיבוי ומסוקים שהגיעו משווייץ, צ'כיה וסלובקיה.