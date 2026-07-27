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הקסדות נשלפו בשירותים: זינקו ממגדל מחט-החלל בגובה 185 מטר

הגיעו כמבקרים רגילים, אבל תוך דקות הפכו את אחד הסמלים המפורסמים של סיאטל לזירת פעלול מסוכן במיוחד (חדשות בעולם)

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הקפיצה ממחט החלל (צילום: מסך )

משטרת סיאטל פתחה בחיפושים אחר שני גברים שביצעו ביום שישי האחרון קפיצת BASE נועזת ממגדל מחט החלל - מגדל תצפית בעיר סיאטל, אחד המבנים המזוהים ביותר עם העיר.

לפי המשטרה, השניים רכשו כרטיסים ונכנסו למגדל בשעה 20:50 בערב כמו כל מבקר אחר. לאחר שעלו אל מפלס התצפית העליון, הם נכנסו לשירותים – וכשיצאו כבר היו מצוידים בקסדות.

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע שבו השניים רצו לעבר חלונות הזכוכית המקיפים את מרפסת התצפית, טיפסו מעל המחסום וקפצו אל האוויר הפתוח.

הקפיצה בוצעה מגובה של - 185 מטרים מעל הקרקע. אנשי האבטחה במקום לא הצליחו לזהות היכן בדיוק נחתו השניים, וכוחות המשטרה שהגיעו לזירה לא הצליחו לאתר אותם.

הקסדות נשלפו בשירותים והשניים עשו את הבלתי ייאמן בגובה 185 מטר
הקסדות נשלפו בשירותים והשניים עשו את הבלתי ייאמן בגובה 185 מטר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

החשודים, שתוארו על ידי הרשויות כשני גברים לבנים בשנות ה־20 לחייהם, עדיין לא זוהו. המשטרה מסרה כי הם צפויים לעמוד בפני אישומי הסגת גבול.

הפעלול שביצעו השניים שייך לעולם ה־BASE jumping, ספורט אקסטרים שבו קופצים עם מצנח ממבנים גבוהים כמו בניינים, אנטנות, גשרים ומצוקים. בניגוד לצניחה רגילה ממטוס, בקפיצות כאלה המרחק הקצר מהקרקע משאיר מעט מאוד זמן לפתיחת המצנח – ולכן מדובר בפעילות מסוכנת במיוחד.

מגדל מחט החלל שנבנה לקראת היריד העולמי של 1962 והפך לסמל של סיאטל, כבר היה בעבר מוקד לפעלולים ותעלולים, אך המשטרה מדגישה כי טיפוס מעל מחסומי הביטחון וקפיצה מהמבנה אסורים ומהווים סכנה חמורה לציבור.

קפיצהאקסטריםסיאטלמצנח רחיפה
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