העצור הכי מסוכן בנפאל קיבל ליווי מלכותי ( צילום: מסך )

תיעוד יוצא דופן מנפאל הפך ויראלי ברשת: קרנף שנמלט מאזור הפארק הלאומי צ'יטוואן הוחזר בחזרה לשטח השמורה כשהוא מלווה בשיירה שלא הייתה מביישת מבצע צבאי.

בסרטון נראה הקרנף צועד בנחת ברחובות העיירה סאורהה, סמוך לפארק הלאומי צ'יטוואן, כשהוא מוקף ב"מאבטחים" מיוחדים במינם – פילים אסייתיים גדולים וחיילי יער מקומיים. המחזה המדהים גרם לרבים לחשוב שמדובר במעין "מעצר" של בעל חיים ענק, אבל בפועל מדובר בשיטת ליווי מוכרת באזור: צוותי השמורה משתמשים לעיתים בפילים מאולפים כדי לסייע בהתמודדות עם חיות בר גדולות, במיוחד כאשר הן מסתובבות מחוץ לשטח המוגן.

העצור הכי מסוכן בנפאל קיבל ליווי מלכותי - צילום: רשתות חברתיות העצור הכי מסוכן בנפאל קיבל ליווי מלכותי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

הפילים משמשים ככלי עזר חשוב עבור פקחי הפארק, בזכות גודלם, כוחם והיכולת שלהם לנוע בשטחי ג'ונגל שבהם כלי רכב מתקשים לפעול. במקרה הזה הם ליוו את הקרנף בעדינות בחזרה אל גבולות הפארק, שם הוא יכול היה לשוב לסביבתו הטבעית.

הסרטון עורר תגובות רבות ברשת, כאשר גולשים צחקו על המראה הלא שגרתי וכינו את הפילים "משטרת הקרנפים". אחרים התפעלו מהדרך שבה בני האדם ובעלי החיים משתפים פעולה כדי להחזיר את החיה בשלום לטבע.

פארק צ'יטוואן נחשב לאחד המקומות החשובים בעולם לשימור קרנפים חד־קרניים אסייתיים, והוא ביתם של מאות קרנפים לצד פילים, טיגריסים ובעלי חיים נדירים נוספים.