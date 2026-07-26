אש וזעקות שבר: חגיגת זיקוקים קטלנית גבתה את חייהם של שלושה

הזיקוקים עולים בלהבות ( צילום: מסך )

טרגדיה קשה במקסיקו: שלושה בני אדם נהרגו ולפחות 30 נוספים נפצעו לאחר שפיצוץ זיקוקים אירע במהלך חגיגה בעיר טלאלצ'אפה שבמדינת גררו.

הפיצוץ התרחש ביום חמישי, במהלך החגיגות נעשה שימוש בזיקוקים, אך האירוע הסתיים באסון לאחר שהזיקוקים התלקחו והתפוצצו וגרמו לפגיעות רבות בקרב המשתתפים. כוחות ההצלה הוזעקו במהירות למקום והחלו בפינוי הנפגעים. הרשויות במדינת גררו מסרו כי בין הפצועים היו שלושה ילדים שנפגעו באורח קשה, והם פונו באמצעות מסוק לבית חולים המתמחה בטיפול במקרים מורכבים. פצועים נוספים סבלו מכוויות ומפגיעות שמיעה בעקבות עוצמת הפיצוץ, ופונו לבתי חולים באזור לקבלת טיפול רפואי.

הזיקוקים מתפוצצים במסיבה - צילום: רשתות חברתיות הזיקוקים מתפוצצים במסיבה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33

מושלת מדינת גררו, אוולין סלגדו, מסרה כי היא עוקבת אחר מצבם של הילדים שנפצעו והעברת הטיפול בהם, והבטיחה כי הרשויות מעניקות סיוע לנפגעים ולבני משפחותיהם.

עם זאת, הרשויות במקסיקו מזהירות לאורך השנים מפני הסכנות הכרוכות בשימוש בזיקוקים, במיוחד באירועים המוניים שבהם משתתפים ילדים. כעת נבדקות נסיבות הפיצוץ כדי להבין כיצד התרחש האסון ולמנוע מקרים דומים בעתיד.